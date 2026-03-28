Pécel következik: újabb tömeget vár Orbán Viktor országjárása

Délután 16 órakor lép színpadra Orbán Viktor Pécelen, a Kossuth téren, az országjárás újabb állomásán.

Orbán Viktor péceli állomására is hatalmas tömeget várnak (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Katus Norbert támogatására buzdított a miniszterelnök

Katus Norbert támogatását kérte az április 12-i választáson első körben.

Egybecsületes és rendes ember, és nekem pont ilyen képviselőkre van szükségem.”

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a kampány a Békemenetet követően új lendületet kapott, amelyben Szijjártó Péter és Lázár János is aktívan részt vesznek. Arra kérte a jelenlévőket, hogy minél több emberhez juttassák el az üzenetet, beszéljenek ismerőseikkel, és ösztönözzék őket arra, hogy vegyenek részt a választáson és a Fideszre szavazzanak.

Tiszásokat is megszólított a miniszterelnök

Az a helyzet, kedves tiszások, hogy ti ukránbarát kormányt akartok Magyarországon. De ez nem a magyarok érdeke.”

A miniszterelnök beszédében kitért arra is, hogy az ellenzéki szimpatizánsok jelen vannak a rendezvényen, akik szerinte azért érkeztek, hogy megzavarják az eseményt. A kormányfő ugyanakkor úgy fogalmazott: hasznosnak tartja a jelenlétüket, mert szerinte így világosan látszik a különbség a kormánypárti és az ellenzéki tábor között.

Ukrajna és a gazdasági kockázatok kerültek a középpontba

A kormányfő azt állította, hogy egy ukránbarát kormány hatalomra kerülése súlyos következményekkel járna: szerinte ez a háború hatásainak begyűrűzését, a mezőgazdaság gyengülését, valamint a jövő generációk kilátásainak romlását hozná magával.

Adósrabszolgává tesznek minket, és kizsebelik a magyarokat”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hitelfelvételeken keresztül próbálnák megterhelni az országokat, amit ő – állítása szerint – megvétózott. Emellett figyelmeztetett arra is, hogy az olcsó orosz energiáról való leválás megszüntetné a rezsivédelem rendszerét: számítása szerint az éves rezsiköltség a jelenlegi mintegy 250 ezer forintról akár 900 ezer forintra is emelkedhetne.

A válság ellenére is tartották a célokat

Dolgoztunk rengeteget, ha nincs a háború árnyéka, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Önök, a kormány és én is dolgoztunk, keccsöltünk”

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a nehéz nemzetközi környezet ellenére sem tértek le a kitűzött pályáról. Mint fogalmazott, a kormány nem a nehézségekre hivatkozott, hanem folytatta a munkát és fenntartotta gazdaságpolitikai céljait.

Ilyen körülmények között is, 1 százalékos növekedés mellett megcsináltuk a 11 százalékos minimálbért. Ilyen nincs Európában máshol.”

A kormányfő kiemelte a minimálbér emelését, valamint a fiatalokat érintő intézkedéseket is, köztük a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességét.

Háború ide vagy oda, Európában Magyarországon tudnak a fiatalok legkönnyebben lakáshoz jutni.”

A miniszterelnök szerint ezek az intézkedések azt bizonyítják, hogy a kormány a kedvezőtlen körülmények ellenére is képes volt eredményeket felmutatni.

A körút eddigi helyszínein – Veszprémben, Győrben, Törökszentmiklóson, Esztergomban és Nagykanizsán – rendre nagy érdeklődés fogadta Orbán Viktort, és a szervezők szerint Pécelen sem lesz ez másként.

Sorra telnek meg a helyszínek

Az országjárás eddigi állomásai egyértelmű mintát rajzolnak ki: minden helyszínen jelentős tömeg gyűlt össze a miniszterelnök beszédeire.

A pénteki veszprémi és győri események különösen erős részvételt hoztak, ami tovább növeli a várakozásokat a péceli rendezvény előtt.

A kampánykörút tempója intenzív, a helyszínek pedig tudatosan követik egymást, így építve fel az országos jelenlétet. Pécel ebben a sorban egy újabb fontos állomás, ahol a szervezők hasonlóan nagy érdeklődésre készülnek.