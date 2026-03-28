A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Orbán Viktor

Pécel következik: újabb tömeget vár Orbán Viktor országjárása

Szombaton Pécelre érkezik Orbán Viktor országjárása, ahol a miniszterelnök a Kossuth téren tart beszédet. Az elmúlt napok lendülete alapján itt is jelentős tömegre számítanak. Ne maradjon le, kövesse nálunk élőben az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Délután 16 órakor lép színpadra Orbán Viktor Pécelen, a Kossuth téren, az országjárás újabb állomásán. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor péceli állomására is hatalmas tömeget várnak

Katus Norbert támogatására buzdított a miniszterelnök

Katus Norbert támogatását kérte az április 12-i választáson első körben. 

Egybecsületes és rendes ember, és nekem pont ilyen képviselőkre van szükségem.”

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a kampány a Békemenetet követően új lendületet kapott, amelyben Szijjártó Péter és Lázár János is aktívan részt vesznek. Arra kérte a jelenlévőket, hogy minél több emberhez juttassák el az üzenetet, beszéljenek ismerőseikkel, és ösztönözzék őket arra, hogy vegyenek részt a választáson és a Fideszre szavazzanak.

Tiszásokat is megszólított a miniszterelnök

Az a helyzet, kedves tiszások, hogy ti ukránbarát kormányt akartok Magyarországon. De ez nem a magyarok érdeke.”

A miniszterelnök beszédében kitért arra is, hogy az ellenzéki szimpatizánsok jelen vannak a rendezvényen, akik szerinte azért érkeztek, hogy megzavarják az eseményt. A kormányfő ugyanakkor úgy fogalmazott: hasznosnak tartja a jelenlétüket, mert szerinte így világosan látszik a különbség a kormánypárti és az ellenzéki tábor között.

Ukrajna és a gazdasági kockázatok kerültek a középpontba

A kormányfő azt állította, hogy egy ukránbarát kormány hatalomra kerülése súlyos következményekkel járna: szerinte ez a háború hatásainak begyűrűzését, a mezőgazdaság gyengülését, valamint a jövő generációk kilátásainak romlását hozná magával.

Adósrabszolgává tesznek minket, és kizsebelik a magyarokat”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hitelfelvételeken keresztül próbálnák megterhelni az országokat, amit ő – állítása szerint – megvétózott. Emellett figyelmeztetett arra is, hogy az olcsó orosz energiáról való leválás megszüntetné a rezsivédelem rendszerét: számítása szerint az éves rezsiköltség a jelenlegi mintegy 250 ezer forintról akár 900 ezer forintra is emelkedhetne.

A válság ellenére is tartották a célokat

Dolgoztunk rengeteget, ha nincs a háború árnyéka, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Önök, a kormány és én is dolgoztunk, keccsöltünk”

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a nehéz nemzetközi környezet ellenére sem tértek le a kitűzött pályáról. Mint fogalmazott, a kormány nem a nehézségekre hivatkozott, hanem folytatta a munkát és fenntartotta gazdaságpolitikai céljait.

Ilyen körülmények között is, 1 százalékos növekedés mellett megcsináltuk a 11 százalékos minimálbért. Ilyen nincs Európában máshol.”

A kormányfő kiemelte a minimálbér emelését, valamint a fiatalokat érintő intézkedéseket is, köztük a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességét.

Háború ide vagy oda, Európában Magyarországon tudnak a fiatalok legkönnyebben lakáshoz jutni.”

A miniszterelnök szerint ezek az intézkedések azt bizonyítják, hogy a kormány a kedvezőtlen körülmények ellenére is képes volt eredményeket felmutatni.

A körút eddigi helyszínein – Veszprémben, Győrben, Törökszentmiklóson, Esztergomban és Nagykanizsán – rendre nagy érdeklődés fogadta Orbán Viktort, és a szervezők szerint Pécelen sem lesz ez másként.

Sorra telnek meg a helyszínek

Az országjárás eddigi állomásai egyértelmű mintát rajzolnak ki: minden helyszínen jelentős tömeg gyűlt össze a miniszterelnök beszédeire. 

A pénteki veszprémi és győri események különösen erős részvételt hoztak, ami tovább növeli a várakozásokat a péceli rendezvény előtt.

A kampánykörút tempója intenzív, a helyszínek pedig tudatosan követik egymást, így építve fel az országos jelenlétet. Pécel ebben a sorban egy újabb fontos állomás, ahol a szervezők hasonlóan nagy érdeklődésre készülnek.

Országjárás: Ez a baja a tiszásoknak – a képek önmagukért beszélnek

Tovább Békéscsabára

A péceli beszéd után az országjárás nem áll meg: a miniszterelnök vasárnap már Békéscsabán folytatja a körutat. A folyamatos jelenlét és az egymást követő nagy létszámú események azt jelzik, hogy a kampány lendülete továbbra is kitart, és a következő napokban is hasonló érdeklődés várható.

Cikkünk frissül, kövesse nálunk élőben!

