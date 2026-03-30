„Hahó, Szolnok!” – indul a hét, indul az országjárás

Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi helyszíneken rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. „Egész héten jól néztünk ki. És még csak most jön a java!”– írta közösségi oldalán a kormányfő, és közzétette az eheti helyszíneket és időpontokat.

Ezen a héten sem lesz megállás, Orbán Viktor nagypéntekig az alábbi helyszíneken tart majd nagygyűlést:

Hétfő 18:00 Szolnok

Kedd 18:00 Ócsa

Szerda 18:00 Szentes

Csütörtök 19:00 Szombathely

Húsvétkor lesz három nap pihenő. Múlt héten folyamatosan mozgásban volt Orbán Viktor: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön pedig Törökszentmiklóson tartott nagygyűlést. Sőt, pénteken duplázott: délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. A kampányidőszakban nincs megállás hétvégén se, szombaton Pécelre, vasárnap pedig Békéscsabára látogatott.

Sikeres a kormánypártok mozgósítása

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége van az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat is.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót.

Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel. Esztergommal ezt például kitűnően lehet szemléltetni: Orbán Viktor megosztott egy drónfotót, amelyen tökéletesen látszik a miniszterelnök és a Tisza Párt elnöke országjárása közötti kontraszt.

A többi országjárásról készült fotón is jól látszik, hogy a Fidesz-KDNP rendezvényein sokkal többen vesznek részt, mint a Tiszáén.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán hatalmas sikerként értékelte Orbán Viktor országjárását, hiszen rengetegen kíváncsiak rá a helyszínen és online is.

Nem véletlen, hogy a tiszások minden eszközt bevetnek ellene, eddig sikertelenül

– állapította meg az elemző.