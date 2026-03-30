Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Orbán Viktor Szolnokon várja a háborút elutasítókat – kövesse élőben!

A miniszterelnök országjárása a harmadik hetébe lépett. Orbán Viktor hétfőn 18 órától Szolnokon, a Tiszai Hajósok terén vár mindenkit, aki elutasítja a háborút. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
Orbán Viktor: Beszéljenek a szomszédjaikkal!

A miniszterelnök úgy fogalmazott: jelenleg a Fidesz-KDNP-n és saját magán kívül nem lát olyan vezetőt, aki alkalmas lenne Magyarország biztonságának és szuverenitásának fenntartásáról és megőrzéséről. Arra kérte a közönséget, hogy beszéljenek szomszédjaikkal, és ugyanezt mondják el nekik is a következő két hétben. A kormányfő azt is elmondta, hogy az emberek inkább hallgatnak saját szomszédjukra, mint egy politikusra. 

A veszélyek korában a magunk mögött hagyott 16 év nem ellenünk, hanem mellettünk szól

– fogalmazott.

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy beszéljenek családtagjaikkal, szomszédjaikkal és munkatársaikkal; mondják el nekik, hogy a jelenlegi kormány képes egyedül Magyarország békéjének megőrzésére, és biztosítani azt a háborúból való kimaradás felől.

A választás tétje: háború, energia és pénz

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a választás legfontosabb kérdése, hagyják-e, hogy kizsebeljék a magyarokat. 

A miniszterelnök három fő veszélyt nevezett meg.

Elsőként a háború kérdését emelte ki, szerinte fennáll a veszélye annak, hogy Magyarországot belesodorják a konfliktusba, és Ukrajna finanszírozására kényszerítik.

Beletolnának minket a háborúba, és kényszerítenék Magyarországot Ukrajna pénzelésére”

 – mondta.

Hozzátette, hogy az Európai Uniónak nincs elegendő forrása a háború finanszírozására, ezért hitelt venne fel.

Egy 90 milliárdos hitelt akarnak felvenni, amit mi nem támogatunk” 

– jelentette ki, majd úgy fogalmazott, hogy Ukrajna ezt csak akkor tudná visszafizetni, ha megnyerné a háborút, amire szerinte nulla az esély. A miniszterelnök szerint a választás tehát pénzügyi kérdés is.

Második veszélyként az energiaellátást nevezte meg. Elmondta, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt terve az, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Ha leválasztanak minket az olcsó orosz energiáról, akkor a rezsi a többszörösére nőhet” 

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy jelenleg egy család éves rezsije körülbelül 250 ezer forint, ami szerinte akár a háromszorosára is emelkedhetne.

Nem szabad hagyni, hogy családok százezrei menjenek tönkre”

 – mondta, hozzátéve, hogy egy kormányváltás ezt eredményezné.

Harmadik veszélyként a gazdasági szabályozásokat említette. 

Felidézte, hogy 2010 óta a kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén mintegy 2000 milliárd forintot vontak el a bankoktól és multinacionális cégektől, amelyeket például nyugdíjakra fordítottak.

Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt a multik érdekeit szolgálná, és náluk hagyná ezt a pénzt.

Nem engedjük, hogy elvegyék a pénzt, amiért megdolgoztak!”

 – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a háborúról

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány korábbi vállalásait továbbra is tartják, és megújítják a 2022-es ígéretet.

Megígértük, hogy kimaradunk a háborúból, és ezt az ígéretünket most újabb négy évre is megújítjuk”

 – mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök az elmúlt négy évet igazságtalannak nevezte, és úgy fogalmazott, hogy több, Magyarországtól független körülmény is nehezítette a munkát, mind a polgárok, mind a kormány számára.

Orbán Viktor kitért a gazdasági intézkedésekre is, külön kiemelve a fix 3 százalékos hitelt.

Magyarországon lehet ma a legkönnyebben lakáshoz jutni”

 – hangsúlyozta.

A miniszterelnök részletesen beszélt a fiatalok lehetőségeiről is, kiemelve, hogy ezek Magyarországon kifejezetten kedvezőek, különösen a háborús helyzet árnyékában.

A tiszás provokátorokhoz is szólt a miniszterelnök

Orbán Viktor beszéde közben kitért arra is, hogy a rendezvényen füttyögők is megjelentek, akiket a Tisza Párt provokátorainak nevezett.

Itt is vannak füttyögetők. Megjelentek a rendezvényeinken a Tisza Párt provokátorai”

 – mondta.

A miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött feléjük.

Mi vagyunk itthon, ők pedig az ünneprontók. De mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás”

 – fogalmazott.

Orbán Viktor egyúttal figyelmeztette a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy hagyják békés mederben zajlani a rendezvényt.

Szolnok fejlődése és a roma közösség szerepe

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Szolnok az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, különösen 2006 óta. Hozzátette, hogy 2010 óta jelentős változások történtek a foglalkoztatás területén is, külön kitérve a roma közösség helyzetére.

2010 óta rengetegen kezdtek el dolgozni a romák között” 

– fogalmazott, majd méltatta a roma közösséget, amiért sokan vállaltak munkát és ezzel hozzájárultak a közösség megerősödéséhez.

Éljenző tömeg és zászlóerdő fogadta Orbán Viktort

Hatalmas éljenzés közepette lépett színpadra Orbán Viktor Szolnokon, az országjárás következő állomásán. A miniszterelnök köszöntötte a várost és az összegyűlt tömeget, majd megköszönte, hogy az esős idő ellenére is sokan kilátogattak az eseményre.

Hálás vagyok önöknek, hogy ilyen esős időben is kijöttek ide”

 – fogalmazott.

Orbán Viktor külön köszönetet mondott Kállai Máriának és Berkó Attilának, kiemelve a munkájukat.

Szolnokon nehéz nyerni, nehéz kiérdemelni az emberek bizalmát, nehéz megtartani. Ezt onnan tudom, hogy évekig udvaroltam a feleségemnek, aki szolnoki lány volt” 

– mondta.

 

Berkó Attila köszöntötte az összegyűlt tömeget

A rendezvényt Radics Gigi és Curtis nyitották meg, akik a Szabadság vándorai című dalt adták elő a szolnoki közönségnek. A hideg idő ellenére óriási tömeg gyűlt össze a Tiszai Hajósok terén, és éljenzések közepette várták a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor előtt Berkó Attila is beszédet mondott: a kormánypártok képviselő-jelöltje mindenkit arra buzdított, hogy menjenek el szavazni, valamint felújítási, fejlesztési tervekről is beszámolt. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy Orbán Viktor a legnagyobb próbákat kiállva képviselte a magyar családokat az elmúlt 16 évben.

Rengeteg fiatalt látni a Szolnokon összegyűlt tömegben (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Harmadik hete tart Orbán Viktor országjárása, amelynek keretében a miniszterelnök az elmúlt napokban több városban is személyesen találkozott a választókkal. Ma 18 órától Szolnokon, a Tiszai Hajósok terén tartanak nagygyűlést, ahová az esős, hűvös idő ellenére is rengetegen látogattak el.

Orbán Viktor beszédet mond Békéscsabán, 2026. március 29-én (Forrás: Facebook/Lázár János)

Orbán Viktor három hete járja az országot

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége van az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat is.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót.

