Orbán Viktor Szolnokon várja a háborút elutasítókat – kövesse élőben!

Orbán Viktor: Beszéljenek a szomszédjaikkal!
A miniszterelnök úgy fogalmazott: jelenleg a Fidesz-KDNP-n és saját magán kívül nem lát olyan vezetőt, aki alkalmas lenne Magyarország biztonságának és szuverenitásának fenntartásáról és megőrzéséről. Arra kérte a közönséget, hogy beszéljenek szomszédjaikkal, és ugyanezt mondják el nekik is a következő két hétben. A kormányfő azt is elmondta, hogy az emberek inkább hallgatnak saját szomszédjukra, mint egy politikusra.
A veszélyek korában a magunk mögött hagyott 16 év nem ellenünk, hanem mellettünk szól
– fogalmazott.
A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy beszéljenek családtagjaikkal, szomszédjaikkal és munkatársaikkal; mondják el nekik, hogy a jelenlegi kormány képes egyedül Magyarország békéjének megőrzésére, és biztosítani azt a háborúból való kimaradás felől.
A választás tétje: háború, energia és pénz
Orbán Viktor arról beszélt, hogy a választás legfontosabb kérdése, hagyják-e, hogy kizsebeljék a magyarokat.
A miniszterelnök három fő veszélyt nevezett meg.
Elsőként a háború kérdését emelte ki, szerinte fennáll a veszélye annak, hogy Magyarországot belesodorják a konfliktusba, és Ukrajna finanszírozására kényszerítik.
Beletolnának minket a háborúba, és kényszerítenék Magyarországot Ukrajna pénzelésére”
– mondta.
Hozzátette, hogy az Európai Uniónak nincs elegendő forrása a háború finanszírozására, ezért hitelt venne fel.
Egy 90 milliárdos hitelt akarnak felvenni, amit mi nem támogatunk”
– jelentette ki, majd úgy fogalmazott, hogy Ukrajna ezt csak akkor tudná visszafizetni, ha megnyerné a háborút, amire szerinte nulla az esély. A miniszterelnök szerint a választás tehát pénzügyi kérdés is.
Második veszélyként az energiaellátást nevezte meg. Elmondta, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt terve az, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Ha leválasztanak minket az olcsó orosz energiáról, akkor a rezsi a többszörösére nőhet”
– hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy jelenleg egy család éves rezsije körülbelül 250 ezer forint, ami szerinte akár a háromszorosára is emelkedhetne.
Nem szabad hagyni, hogy családok százezrei menjenek tönkre”
– mondta, hozzátéve, hogy egy kormányváltás ezt eredményezné.
Harmadik veszélyként a gazdasági szabályozásokat említette.
Felidézte, hogy 2010 óta a kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén mintegy 2000 milliárd forintot vontak el a bankoktól és multinacionális cégektől, amelyeket például nyugdíjakra fordítottak.
Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt a multik érdekeit szolgálná, és náluk hagyná ezt a pénzt.
Nem engedjük, hogy elvegyék a pénzt, amiért megdolgoztak!”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor a háborúról
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány korábbi vállalásait továbbra is tartják, és megújítják a 2022-es ígéretet.
Megígértük, hogy kimaradunk a háborúból, és ezt az ígéretünket most újabb négy évre is megújítjuk”
– mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök az elmúlt négy évet igazságtalannak nevezte, és úgy fogalmazott, hogy több, Magyarországtól független körülmény is nehezítette a munkát, mind a polgárok, mind a kormány számára.
Orbán Viktor kitért a gazdasági intézkedésekre is, külön kiemelve a fix 3 százalékos hitelt.
Magyarországon lehet ma a legkönnyebben lakáshoz jutni”
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök részletesen beszélt a fiatalok lehetőségeiről is, kiemelve, hogy ezek Magyarországon kifejezetten kedvezőek, különösen a háborús helyzet árnyékában.
A tiszás provokátorokhoz is szólt a miniszterelnök
Orbán Viktor beszéde közben kitért arra is, hogy a rendezvényen füttyögők is megjelentek, akiket a Tisza Párt provokátorainak nevezett.
Itt is vannak füttyögetők. Megjelentek a rendezvényeinken a Tisza Párt provokátorai”
– mondta.
A miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött feléjük.
Mi vagyunk itthon, ők pedig az ünneprontók. De mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás”
– fogalmazott.
Orbán Viktor egyúttal figyelmeztette a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy hagyják békés mederben zajlani a rendezvényt.
Szolnok fejlődése és a roma közösség szerepe
Orbán Viktor arról beszélt, hogy Szolnok az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, különösen 2006 óta. Hozzátette, hogy 2010 óta jelentős változások történtek a foglalkoztatás területén is, külön kitérve a roma közösség helyzetére.
2010 óta rengetegen kezdtek el dolgozni a romák között”
– fogalmazott, majd méltatta a roma közösséget, amiért sokan vállaltak munkát és ezzel hozzájárultak a közösség megerősödéséhez.
Éljenző tömeg és zászlóerdő fogadta Orbán Viktort
Hatalmas éljenzés közepette lépett színpadra Orbán Viktor Szolnokon, az országjárás következő állomásán. A miniszterelnök köszöntötte a várost és az összegyűlt tömeget, majd megköszönte, hogy az esős idő ellenére is sokan kilátogattak az eseményre.
Hálás vagyok önöknek, hogy ilyen esős időben is kijöttek ide”
– fogalmazott.
Orbán Viktor külön köszönetet mondott Kállai Máriának és Berkó Attilának, kiemelve a munkájukat.
Szolnokon nehéz nyerni, nehéz kiérdemelni az emberek bizalmát, nehéz megtartani. Ezt onnan tudom, hogy évekig udvaroltam a feleségemnek, aki szolnoki lány volt”
– mondta.
Berkó Attila köszöntötte az összegyűlt tömeget
A rendezvényt Radics Gigi és Curtis nyitották meg, akik a Szabadság vándorai című dalt adták elő a szolnoki közönségnek. A hideg idő ellenére óriási tömeg gyűlt össze a Tiszai Hajósok terén, és éljenzések közepette várták a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor előtt Berkó Attila is beszédet mondott: a kormánypártok képviselő-jelöltje mindenkit arra buzdított, hogy menjenek el szavazni, valamint felújítási, fejlesztési tervekről is beszámolt. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy Orbán Viktor a legnagyobb próbákat kiállva képviselte a magyar családokat az elmúlt 16 évben.
Harmadik hete tart Orbán Viktor országjárása, amelynek keretében a miniszterelnök az elmúlt napokban több városban is személyesen találkozott a választókkal. Ma 18 órától Szolnokon, a Tiszai Hajósok terén tartanak nagygyűlést, ahová az esős, hűvös idő ellenére is rengetegen látogattak el.
Orbán Viktor három hete járja az országot
A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége van az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat is.
A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót.
