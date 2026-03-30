Orbán Viktor Szolnokon várja a háborút elutasítókat – kövesse élőben!

Orbán Viktor: Beszéljenek a szomszédjaikkal!

A miniszterelnök úgy fogalmazott: jelenleg a Fidesz-KDNP-n és saját magán kívül nem lát olyan vezetőt, aki alkalmas lenne Magyarország biztonságának és szuverenitásának fenntartásáról és megőrzéséről. Arra kérte a közönséget, hogy beszéljenek szomszédjaikkal, és ugyanezt mondják el nekik is a következő két hétben. A kormányfő azt is elmondta, hogy az emberek inkább hallgatnak saját szomszédjukra, mint egy politikusra.

A veszélyek korában a magunk mögött hagyott 16 év nem ellenünk, hanem mellettünk szól

– fogalmazott.

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy beszéljenek családtagjaikkal, szomszédjaikkal és munkatársaikkal; mondják el nekik, hogy a jelenlegi kormány képes egyedül Magyarország békéjének megőrzésére, és biztosítani azt a háborúból való kimaradás felől.

A választás tétje: háború, energia és pénz

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a választás legfontosabb kérdése, hagyják-e, hogy kizsebeljék a magyarokat.

A miniszterelnök három fő veszélyt nevezett meg.

Elsőként a háború kérdését emelte ki, szerinte fennáll a veszélye annak, hogy Magyarországot belesodorják a konfliktusba, és Ukrajna finanszírozására kényszerítik.

Beletolnának minket a háborúba, és kényszerítenék Magyarországot Ukrajna pénzelésére”

– mondta.

Hozzátette, hogy az Európai Uniónak nincs elegendő forrása a háború finanszírozására, ezért hitelt venne fel.

Egy 90 milliárdos hitelt akarnak felvenni, amit mi nem támogatunk”

– jelentette ki, majd úgy fogalmazott, hogy Ukrajna ezt csak akkor tudná visszafizetni, ha megnyerné a háborút, amire szerinte nulla az esély. A miniszterelnök szerint a választás tehát pénzügyi kérdés is.

Második veszélyként az energiaellátást nevezte meg. Elmondta, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt terve az, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Ha leválasztanak minket az olcsó orosz energiáról, akkor a rezsi a többszörösére nőhet”

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy jelenleg egy család éves rezsije körülbelül 250 ezer forint, ami szerinte akár a háromszorosára is emelkedhetne.

Nem szabad hagyni, hogy családok százezrei menjenek tönkre”

– mondta, hozzátéve, hogy egy kormányváltás ezt eredményezné.

Harmadik veszélyként a gazdasági szabályozásokat említette.

Felidézte, hogy 2010 óta a kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek révén mintegy 2000 milliárd forintot vontak el a bankoktól és multinacionális cégektől, amelyeket például nyugdíjakra fordítottak.