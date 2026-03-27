Folytatódik Orbán Viktor országjárása, ma duplázik a miniszterelnök

Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek! – írta Orbán Viktor Facebook oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy az országjárása folytatódik. Két helyszínre is ott lesz ma a miniszterelnök, először Veszprémben, majd Győrben találkozik a békét szerető többség rendezvényén.

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök a választási kampányban országjáráson vesz részt, legutóbb Törökszentmiklóson járt.

Üzenjük meg nekik innen: egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében”

– mondta Orbán Viktor Törökszentmiklóson, ahol az országjárás állomásán a választás tétjéről és a politikai megosztottságról beszélt.