Hasít Orbán Viktor országjárása: Veszprémben is hatalmas tömeg várható – kövesse nálunk élőben!

Pénteken több helyszínt is érint a miniszterelnök programja a gazdatalálkozóktól a városi eseményekig, de a nap egyik legfontosabb állomása egyértelműen Veszprém. Orbán Viktor az elmúlt napokban Törökszentmiklóson, Esztergomban és Nagykanizsán is nagy tömeg előtt beszélt, és a mai veszprémi eseményen is hasonló érdeklődésre számítanak.
Veszprémben is hatalmas tömegre számítanak
A miniszterelnök a napot szokatlan módon, terepen kezdte: mezőfalvi látogatásán gumicsizmában találkozott gazdákkal. A veszprémi látogatás részeként Orbán Viktor Ovádi Péterrel közösen egy kutyamenhelyre is ellátogatott. A térség országgyűlési képviselője, egyben az állatvédelmi cselekvési terv kormánybiztosa hangsúlyozta: az ilyen események célja, hogy a szélesebb közvélemény figyelmét is ráirányítsák az állatvédelem ügyére.
Az országjárás eddigi állomásai alapján világosan látszik, hogy a kormányfő tudatosan építi fel a kampányt: a vidéki jelenlét, a személyes találkozások és a közvetlen hangvétel mind központi elemei a körútnak.
Nincs vége a pénteki programnak
A miniszterelnök még aznap Győrbe utazik tovább, ahol Szijjártó Péterrel közösen folytatja az országjárást. A következő napok menetrendje is sűrű: szombaton Pécel, vasárnap pedig Békéscsaba szerepel az útitervben, ami jól mutatja, hogy a kampány lendülete egy pillanatra sem lassul.
Cikkünk frissül, kövesse élőben az Origón!