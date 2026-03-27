Kitört a frász Nyugaton: két rettegett atomhatalom lép szövetségre

Hasít Orbán Viktor országjárása: Veszprémben is hatalmas tömeg várható – kövesse nálunk élőben!

8 perce
Országjárásának egyik kiemelt állomására érkezik pénteken Orbán Viktor: a miniszterelnök délután 16 órakor a királynők városában, Veszprémben, az Óváros téren mond beszédet. A kampánykörút eddigi állomásain tapasztalt tömegek alapján ezúttal is telt házra készülnek.
Pénteken több helyszínt is érint a miniszterelnök programja a gazdatalálkozóktól a városi eseményekig, de a nap egyik legfontosabb állomása egyértelműen Veszprém. Orbán Viktor az elmúlt napokban Törökszentmiklóson, Esztergomban és Nagykanizsán is nagy tömeg előtt beszélt, és a mai veszprémi eseményen is hasonló érdeklődésre számítanak.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának törökszentmiklósi állomásán, 2026. március 26-án (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Veszprémben is hatalmas tömegre számítanak

A miniszterelnök a napot szokatlan módon, terepen kezdte: mezőfalvi látogatásán gumicsizmában találkozott gazdákkal. A veszprémi látogatás részeként Orbán Viktor Ovádi Péterrel közösen egy kutyamenhelyre is ellátogatott. A térség országgyűlési képviselője, egyben az állatvédelmi cselekvési terv kormánybiztosa hangsúlyozta: az ilyen események célja, hogy a szélesebb közvélemény figyelmét is ráirányítsák az állatvédelem ügyére.

Orbán Viktor gumicsizmát villantott

Az országjárás eddigi állomásai alapján világosan látszik, hogy a kormányfő tudatosan építi fel a kampányt: a vidéki jelenlét, a személyes találkozások és a közvetlen hangvétel mind központi elemei a körútnak.

Nincs vége a pénteki programnak

A program azonban itt nem ér véget: 

A miniszterelnök még aznap Győrbe utazik tovább, ahol Szijjártó Péterrel közösen folytatja az országjárást. A következő napok menetrendje is sűrű: szombaton Pécel, vasárnap pedig Békéscsaba szerepel az útitervben, ami jól mutatja, hogy a kampány lendülete egy pillanatra sem lassul.

 

 

 

