Hasít Orbán Viktor országjárása: Veszprémben is hatalmas tömeg várható – kövesse nálunk élőben!

Pénteken több helyszínt is érint a miniszterelnök programja a gazdatalálkozóktól a városi eseményekig, de a nap egyik legfontosabb állomása egyértelműen Veszprém. Orbán Viktor az elmúlt napokban Törökszentmiklóson, Esztergomban és Nagykanizsán is nagy tömeg előtt beszélt, és a mai veszprémi eseményen is hasonló érdeklődésre számítanak.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának törökszentmiklósi állomásán, 2026. március 26-án (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Veszprémben is hatalmas tömegre számítanak

A miniszterelnök a napot szokatlan módon, terepen kezdte: mezőfalvi látogatásán gumicsizmában találkozott gazdákkal. A veszprémi látogatás részeként Orbán Viktor Ovádi Péterrel közösen egy kutyamenhelyre is ellátogatott. A térség országgyűlési képviselője, egyben az állatvédelmi cselekvési terv kormánybiztosa hangsúlyozta: az ilyen események célja, hogy a szélesebb közvélemény figyelmét is ráirányítsák az állatvédelem ügyére.