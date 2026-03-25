Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat zsarolni! - élő

„Arra kérem Önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort” – kezdte felszólalását Orbán Viktor országjárásának esztergomi állomásán a Mindszenty Hercegprímás téren.

Azt mondta, neki ilyen emberekre van szüksége. A kormányfő emlékeztetett: Esztergom város díszpolgára. Hozzátette: mindig megtiszteltetés számára, hogy az ország első városába látogathat. Azt mondta, tegnap Nagykanizsán járt, rengetegen voltak. A kanizsaiak azt üzenték, elvégzik a dolgukat, és győzni fogunk. Hozzátette:

mindenhol mi vagyunk többen, és győzni fogunk.

Úgy fogalmazott, fenyegetnek az ukránok, a tiszások, és fenyegetnek bennünket Brüsszelből, mert kormányváltást akarna Magyarországon. Azt mondta, bennünket nem lehet sem fenyegetni, sem zsarolni. Úgy fogalmazott, jó nekünk hogy a tiszások eljönnek a rendezvényre, mert tudunk velük beszélni. Ha ide jönnek, szeretetet, összefogást, elkötelezettséget láthatnak. A választás után mindnyájan magyarok leszünk. Utána létre kell hoznunk egy nemzeti egységet. Nem arra kéri a tiszásokat, hogy szavazzanak ránk, hanem arra, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert utána beszélnünk kell.

Jelentős eredmények

Orbán Viktor azt mondta, az elmúlt évek válságai ellenére jelentős eredményeket értek el. Példaként említette, hogy két számjegyű minimálbér-emelést hajtottak végre, visszaépítették a 13. havi nyugdíjat és dolgoznak a 14. havi juttatás bevezetésén. Hangsúlyozta: a kormány továbbra is családbarát politikát folytat, megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt, a legalább kétgyermekes édesanyák pedig adómentesek lettek. A gazdaságpolitikát illetően kiemelte a munkaalapú modell fontosságát. Emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célként jelölte meg az 5 milliós foglalkoztatottság elérését, valamint az egymillió forintos átlagbért a következő ciklus végére.

Azt mondta: vállalják a következő 4 évben a családokat erősítő nemzeti politikát.

Hozzátette: a nemzeti vagyont megkétszerezték, a nemzeti aranytartalék 2010-ben 3 tonna volt, ma 103 tonna. Úgy fogalmazott, 2022-ben vállalták, hogy kimaradnak az orosz-ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket befogadták, és tanulhatnak ukránul. Az ukránok eközben megtagadja ezt a lehetőséget a kárpátaljai magyaroktól. Hozzátette: nem tartozunk nekik semmivel. Úgy fogalmazott, ők tartoznak nekünk, de a magyar nem uzsorás fajta, így nem nyujtjuk be a számlát. A kormányfő szerint a fő kérdés, hogy sikerül-e megújítani ezt a szövetséget.

Kimaradni a háborúból ugyanis csak nemzeti egységgel lehet.

A kormányfő szerint nem elég nem akarni a háborút, tudni kell kimaradni belőle. Ezért van szükségük 2026-ban egy minél nagyobb támogatásra. Azt mondta, különleges a mostani választási kampány. Azért, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt. Számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon. Két erő feszül ugynis egymásnak ma Európában. A háború ellenesek, és a háború pártiak. Akik Ukrajnát saját népük elé helyezik, és akik a saját népük érdekeit nézik.

Magyarország az élő példa, ha akarsz kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás

– fogalmazott.