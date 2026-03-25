esztergom

Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat zsarolni! - élő

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ma 18 órától Esztergomban, a Mindszenty Hercegprímás téren mond beszédet. A kormányfő az elmúlt napokban több nagyvárosban is beszédet mondott, rendezvényeit mindenhol jelentős érdeklődés kísérte, így Esztergomban is nagy részvétel várható. Az eseményről élő szöveges tudósításban számolunk be.
„Arra kérem Önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort” – kezdte felszólalását Orbán Viktor országjárásának esztergomi állomásán a Mindszenty Hercegprímás téren.

Orbán VIktor
Folytatódik Orbán Viktor országjárása Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Azt mondta, neki ilyen emberekre van szüksége. A kormányfő emlékeztetett: Esztergom város díszpolgára. Hozzátette: mindig megtiszteltetés számára, hogy az ország első városába látogathat. Azt mondta, tegnap Nagykanizsán járt, rengetegen voltak. A kanizsaiak azt üzenték, elvégzik a dolgukat, és győzni fogunk. Hozzátette: 

mindenhol mi vagyunk többen, és győzni fogunk. 

Úgy fogalmazott, fenyegetnek az ukránok, a tiszások, és fenyegetnek bennünket Brüsszelből, mert kormányváltást akarna Magyarországon. Azt mondta, bennünket nem lehet sem fenyegetni, sem zsarolni. Úgy fogalmazott, jó nekünk hogy a tiszások eljönnek a rendezvényre, mert tudunk velük beszélni. Ha ide jönnek, szeretetet, összefogást, elkötelezettséget láthatnak. A választás után mindnyájan magyarok leszünk. Utána létre kell hoznunk egy nemzeti egységet. Nem arra kéri a tiszásokat, hogy szavazzanak ránk, hanem arra, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert utána beszélnünk kell.

 

Jelentős eredmények

Orbán Viktor azt mondta, az elmúlt évek válságai ellenére jelentős eredményeket értek el. Példaként említette, hogy két számjegyű minimálbér-emelést hajtottak végre, visszaépítették a 13. havi nyugdíjat és  dolgoznak a 14. havi juttatás bevezetésén. Hangsúlyozta: a kormány továbbra is családbarát politikát folytat, megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt,  a legalább kétgyermekes édesanyák pedig adómentesek lettek. A gazdaságpolitikát illetően kiemelte a munkaalapú modell fontosságát. Emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célként jelölte meg az 5 milliós foglalkoztatottság elérését, valamint az egymillió forintos átlagbért a következő ciklus végére. 

Azt mondta: vállalják a következő 4 évben a családokat erősítő nemzeti politikát.

Hozzátette: a nemzeti vagyont megkétszerezték, a nemzeti aranytartalék 2010-ben 3 tonna volt, ma 103 tonna. Úgy fogalmazott, 2022-ben vállalták, hogy kimaradnak az orosz-ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket befogadták, és tanulhatnak ukránul. Az ukránok eközben megtagadja ezt a lehetőséget a kárpátaljai magyaroktól. Hozzátette: nem tartozunk nekik semmivel. Úgy fogalmazott, ők tartoznak nekünk, de a magyar nem uzsorás fajta, így nem nyujtjuk be a számlát. A kormányfő szerint a fő kérdés, hogy sikerül-e megújítani ezt a szövetséget. 

Kimaradni a háborúból ugyanis csak nemzeti egységgel lehet.

A kormányfő szerint nem elég nem akarni a háborút, tudni kell kimaradni belőle. Ezért van szükségük 2026-ban egy minél nagyobb támogatásra. Azt mondta, különleges a mostani választási kampány. Azért, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt. Számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon. Két erő feszül ugynis egymásnak ma Európában. A háború ellenesek, és a háború pártiak. Akik Ukrajnát saját népük elé helyezik, és akik a saját népük érdekeit nézik.

Magyarország az élő példa, ha akarsz kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás

– fogalmazott.

Az ukrán fenyegetésről szólva azt mondta: ezt sohasem fogják megengedni.

Cikkünk frissül...

A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn Kecskeméten folytatta programsorozatát kedden pedig Nagykanizsán mondott beszédet. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

 

