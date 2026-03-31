Orbán Viktor országjárása folytatódik, Pest vármegyében mond beszédet a kormányfő! - ÉLŐ

Orbán Viktor országjárása a Pest vármegyei Ócsán folytatódik kedden 18 órától. A miniszterelnök beszédéről az Origo élő szöveges tudósításban számol be.

A kormányfő két héttel ezelőtt Kaposváron kezdődött országjárásának ez már a tizenhatodik állomása lesz.

A somogyi vármegyeszékhely után Orbán Viktor Egerben, Dunaújvárosban, Szentendrén, Miskolcon, Hódmezővásárhelyen, majd az elmúlt héten Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban, Törökszentmiklóson, Győrött, Veszprémben, Pécelen, vasárnap Békéscsabán, ezen a héten hétfőn pedig Szolnokon mondott beszédet jelentős tömeg előtt.