Orbán Viktor országjárása folytatódik – itt vannak a pontos időpontok és helyszínek

Orbán Viktor hétfő este Kecskeméten kezdi újabb országjárását. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: „Újabb hét indul, újabb országjárás. Ma este találkozzunk Kecskeméten 19:00 órakor a Főtéren! Gyertek, legyünk ott minél többen!”

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán 2026. március 22-én

A miniszterelnök a következő napokban több várost is felkeres. A tervek szerint

március 23-án Kecskeméten,

március 24-én Nagykanizsán,

március 25-én Esztergomban,

március 26-án Törökszentmiklóson,

március 27-én Veszprémben és Győrben,

március 28-án Pécelen,

március 29-én pedig Békéscsabán találkozik az emberekkel.

Az országjárás során Orbán Viktor az április 12-i választás tétjéről is beszélt. A miniszterelnök szerint a döntés arról szól, hogy Magyarország saját érdekei szerint alakítja-e a jövőjét, vagy külső érdekeknek engedelmeskedik.

„Épelméjű magyar ember nem akar háborút, de a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége, bátorsága, hogy kimaradjon a háborúból” – fogalmazott.

Hozzátette:

a kormánypártok képesek kívül tartani Magyarországot a háborún.

„A mi közösségünkön kívül nem látok senkit az országban, aki Magyarországot kívül tudná tartani a háborún. Készen állok arra, hogy belevágjunk ebbe és megcsináljuk” – mondta a miniszterelnök a legutóbbi állomáson.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a választóktól azt kéri, újítsák meg azt a szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttek meg. Szavai szerint akkor a választók egy háborúellenes szövetséget hoztak létre.