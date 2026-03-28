Veszprémben és Győrben is elképesztő siker volt Orbán Viktor országjárása

Orbán Viktor délután Veszprémben arról is beszélt, hogy a Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással, ami egyenlő a magyar emberek kizsebelésével.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának veszprémi állomásán, 2026. március 27-én Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Ki akarják zsebelni a magyar családokat Ukrajnán, valamint a pénzen és nagytőkén keresztül. Brüsszel az ukrán háborút sajátjának tekinti és egyre több pénzt ad Kijevnek. A Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül.

A miniszterelnök mezőfalvi gazdatalálkozóról érkezve kezdte beszédét, ahol a magyar mezőgazdaság családi vállalkozóival találkozott. Veszprémet egyszerre nevezte gyönyörűnek és politikailag küzdelmes terepnek, hangsúlyozva:

Ez olyan választókerület, amiért mindig is meg kellett harcolni, nekem is és Önöknek is.”

A kormányfő arra kérte a jelenlévőket, támogassák Ovádi Pétert abban, hogy ismét parlamenti mandátumot szerezzen. Mint fogalmazott, Ovádi „becsületes, derék ember”, aki csendes, visszafogott stílusa ellenére „hibátlanul képviselte” a választókerületet, és akire mindig lehet számítani.

Az elmúlt időszakot nehéznek és igazságtalannak nevezte, amelyre a háború árnyéka is rávetül. Megfogalmazása szerint a konfliktus nemcsak fenyegetést jelent, hanem „blokkolja az ország működését” is.

Orbán Viktor elmondta, a kormány politikájának középpontjában a nők és a gyermekek védelme áll. Hozzátette: nem tartja igazságosnak, hogy a gyermekvállalás életszínvonal-csökkenéssel járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt.

A miniszterelnök kitért az otthonteremtés kérdésére is, hangsúlyozva, hogy a fix 3 százalékos hitelkonstrukciónak „nincs párja a világon”.

Arra is figyelmeztetett, hogy a világban ismét olyan veszélyek erősödnek, amelyekért nem Magyarország felelős, utalva a közel-keleti konfliktusokra. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott:

Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök.”

A miniszterelnök újabb veszélyre is felhívta a figyelmet, szerinte az ukrán háború kapcsán olyan pénzügyi döntések születhetnek, amelyek végső soron a magyar embereket terhelik.