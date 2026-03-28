Veszprémben és Győrben is elképesztő siker volt Orbán Viktor országjárása

Orbán Viktor délután Veszprémben arról is beszélt, hogy a Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással, ami egyenlő a magyar emberek kizsebelésével.
Arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Ki akarják zsebelni a magyar családokat Ukrajnán, valamint a pénzen és nagytőkén keresztül. Brüsszel az ukrán háborút sajátjának tekinti és egyre több pénzt ad Kijevnek. A Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül.
A miniszterelnök mezőfalvi gazdatalálkozóról érkezve kezdte beszédét, ahol a magyar mezőgazdaság családi vállalkozóival találkozott. Veszprémet egyszerre nevezte gyönyörűnek és politikailag küzdelmes terepnek, hangsúlyozva:
Ez olyan választókerület, amiért mindig is meg kellett harcolni, nekem is és Önöknek is.”
A kormányfő arra kérte a jelenlévőket, támogassák Ovádi Pétert abban, hogy ismét parlamenti mandátumot szerezzen. Mint fogalmazott, Ovádi „becsületes, derék ember”, aki csendes, visszafogott stílusa ellenére „hibátlanul képviselte” a választókerületet, és akire mindig lehet számítani.
Az elmúlt időszakot nehéznek és igazságtalannak nevezte, amelyre a háború árnyéka is rávetül. Megfogalmazása szerint a konfliktus nemcsak fenyegetést jelent, hanem „blokkolja az ország működését” is.
Orbán Viktor elmondta, a kormány politikájának középpontjában a nők és a gyermekek védelme áll. Hozzátette: nem tartja igazságosnak, hogy a gyermekvállalás életszínvonal-csökkenéssel járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt.
A miniszterelnök kitért az otthonteremtés kérdésére is, hangsúlyozva, hogy a fix 3 százalékos hitelkonstrukciónak „nincs párja a világon”.
Arra is figyelmeztetett, hogy a világban ismét olyan veszélyek erősödnek, amelyekért nem Magyarország felelős, utalva a közel-keleti konfliktusokra. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott:
Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök.”
A miniszterelnök újabb veszélyre is felhívta a figyelmet, szerinte az ukrán háború kapcsán olyan pénzügyi döntések születhetnek, amelyek végső soron a magyar embereket terhelik.
A kormányfő élesen bírálta az ellenzéket is, azt állítva, hogy miközben tagadják az ukránbarát irányt, valójában ezt képviselik. Gúnyosan utalt az ukrán elnök szerepére a nemzetközi politikában:
Lassan Zelenszkij minden választáson elindul, kivéve a sajátját.”
Emellett arról is beszélt, hogy Magyarország egyre inkább titkosszolgálati műveleti területté válik, és több kémkedési ügy is napvilágot látott. A miniszterelnök kijelentette: amennyiben megnyerik a választásokat, ezeknek a folyamatoknak „vasszigorral vetnek véget”.
Orbán Viktort a zord időjárás ellenére is hatalmas és lelkes tömeg fogadta a győri megyeszékhely városközpontjában, a Széchenyi téren
A kormányfő a pénteki kampánynap második állomásán Szijjártó Péter után állt színpadra.
Orbán Viktor a beszéde elején átadta a mezőfalviak és a győriek üzenetét arról, hogy a Fidesz győzni fog. Majd megköszönte, hogy Győrben is nagyon sokan eljöttek meghallgatni a beszédét és arra kérte az egybegyűlteket, hogy szavazzanak a Fidesz helyi képviselőjelöltjeire.
A kormányfő azzal folytatta, hogy a téren azok mellett akik szuverenitás pártiak, vannak bizonytalanok és vannak olyanok is akik azért jöttek, hogy elrontsák a Fidesz gyűlés hangulatát.
Ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút”
– üzente Orbán Viktor a tiszás ellentüntetőknek.
A kormányfő szerint Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot.
A háború árnyékában kellett végigcsinálni ezt a négy évet. Amikor szembefújt a szél, harcoltunk, kitűztünk célokat és megpróbáltuk megvalósítani. Vállaltuk és megcsináltuk, kívül tartottuk Magyarországot a háborún. Vállaltam, hogy nem csináltunk olyat, hogy a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát. Tisztelet Magyarország nyugdíjasainak!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány nem hagyta, hogy feladjuk a munkaalapú gazdaságot.
A bajba jutott emberen segíteni kell. Az összes menekülő ukránt beengedtük. Fedelet adtunk, munkát és iskolákat hoztunk létre, hogy saját anyanyelvükön tanuljanak, miközben a magyarokat hátrány éri Ukrajnában. Bajba jutott emberrel szemben nem rázzuk az öklünket, de nem fogjuk a kedvükért tönkretenni Magyarországot”
– figyelmeztetett a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ennek ellenére Kijev ma pénzt, támogatást, vagyoni juttatást ad az azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.
A miniszterelnök szólt arról is, hogy 2022-ben képes volt Magyarország Brüsszelnek nemet mondani a háborúra, de most, 2026-ban is csak mi vagyunk képesek arra, hogy nemet mondjunk és megőrizzük az elért értékeket. Ezért egységre van szükség, hogy kívül tartsuk a háborút Magyarországról.
Áll előttünk még két hét, és én fel fogom szántani az országot. Köszönöm a szép estét, amit kaptam Önöktől”
– mondta beszéde végén Orbán Viktor.