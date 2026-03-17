Orbán Viktor országjáráson: Kaposvár után Egerbe várja a támogatókat

A vasárnapi Békemenetet követően Kaposváron indította el országjárását Orbán Viktor. A miniszterelnök a somogyi vármegyeszékhelyen tartott beszédében arról beszélt, hogy Magyarország csak akkor tudja megvédeni az elmúlt évek eredményeit, ha kimarad a háborúból, és a kormány nem engedi, hogy külső szereplők „kizsebeljék” a magyar embereket.
Orbán Viktor a rendezvényen hangsúlyozta: a kabinet célja az, hogy megvédje mindazt, ami a magyar családoknak jár. Úgy fogalmazott, hogy a kormány nem fogja hagyni, hogy Brüsszel, Ukrajna vagy a nemzetközi nagytőke elvegye a magyarok eredményeit.
„Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár” – jelentette ki a miniszterelnök.
A kaposvári esemény egyben az országjárás első állomása volt. Orbán Viktor közösségi oldalán már a következő találkozóra is meghívta a támogatókat.
Ma Eger. Találkozzunk 18:00 órakor a Dobó István téren!
– írta a miniszterelnök.