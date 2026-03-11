Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

orbán viktor

Orbán Viktor országjárásra indul – mutatjuk a pontos helyszíneket és időpontokat

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb városokban találkozhatunk Orbán Viktorral. A kormányfő több helyszínen is a városok főterein találkozik az érdeklődőkkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorminiszterelnökországjárás

– Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága – jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, aki a jövő héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.

Orbán Viktor és Lázár János a debreceni háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnöki országjárás helyszínei:  

Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér


 

Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér


 

Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér


 

Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér


 

Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér


 

Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

– sorolta fel egy kommentben a miniszterelnök.

Pár helyen most újrázik a miniszterelnök

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a digitális polgári körök háborúellenes road-showja, amelynek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben ért véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.  

A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson, 

december 20-án Szegeden, 

január 17-én Miskolcon,

január 24-én Kaposváron,

január 31-én Hatvanban,

február 7-én Szombathelyen,

február 21-én Békéscsabán, 

február 28-án Esztergomban találkoztak,

március 7-én pedig Debrecenben zárták.

Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!