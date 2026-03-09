Hírlevél
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

miniszterelnök

Orbán Viktor összehívta a védelmi és energiabiztonsági tanácsot

4 órája
Olajárrobbanásról írt Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek miatt kellett összehívni a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.
Olajárrobbanásról számolt be közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet együttesen vezetett a piaci feszültségekhez, ezért azonnali lépéseket tart szükségesnek.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Hamarosan jelentkezem!

– írta a kormányfő Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzése szerint a kialakult helyzet miatt összehívták a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. A testület feladata feltehetően az lesz, hogy értékelje a jelenlegi energiapiaci helyzetet és a lehetséges magyar lépéseket.

Az elmúlt időszakban több tényező is növelte a bizonytalanságot az energiapolitikában. A kormány szerint az ukrán olajblokád közvetlen hatással lehet a régió ellátásbiztonságára, miközben a közel-keleti feszültségek szintén erős hatást gyakorolnak a nemzetközi olajpiacra.

Az olcsó orosz energia biztosítja a rezsicsökkentést Magyarország és Európa számára, hazánk nem mondhat le erről. Ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok. A kabinet több alkalommal hangsúlyozta, hogy az ország ellátását stabil forrásokra kell építeni.

 

