Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

21 órája
Olvasási idő: 1 perc
Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik - írta Orbán Viktor a Facebookon.
Orbán ViktorfacebookZelenszkijt
