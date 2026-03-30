Orbán Viktor: A pénznek jobb helye van itthon, mint Donyeckben!

Orbán Viktor miniszterelnök Szolnokon arról beszélt, hogy az április 12-i választás tétje a családok támogatása, a háborúból való kimaradás és a magyar emberek pénzének megvédése. A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev a háborúra hivatkozva pénzügyi terheket rakna Magyarországra, miközben az olcsó orosz energiáról való leválás súlyos rezsiemelkedést és a családok tömeges elszegényedését okozná.

2010-től máig a multiktól és a bankoktól elvettünk 15 ezer milliárd forintot, és odaadtuk a nyugdíjasoknak, a családoknak és a fejlesztésekre” – erről beszélt Orbán Viktor szolnoki országjárásán hétfő este. A miniszterelnök kijelentette: a magyar kormány nem engedi, hogy bármilyen trükkel kifosszák a családokat.

