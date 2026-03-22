Orbán Viktor: Podcast Nógrádi Györggyel, majd irány délre!

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy míg mások ilyenkor ebédhez készülődnek, ő a stúdióban dolgozott. Nógrádi Györggyel az oldalán úgy fogalmazott:
Rendes ember ilyenkor otthon van és ebédel, várja a gőzölgő húslevest. Mi nem ezt tettük, hanem itt tekintettük át a nemzetközi helyzetet a tanár úrral.”
Irány Hódmezővásárhely!
A miniszterelnök a bejegyzésben kiemelte: hálás a beszélgetésért, és úgy látja, hogy egy tartalmas műsor született. A podcast rövid időn belül elérhető lesz a Patrióta YouTube-csatornáján, így a nézők hamarosan betekintést nyerhetnek a beszélgetés részleteibe. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a felvétel után azonnal folytatta programját, és Hódmezővásárhely felé vette az irányt. A bejegyzés végén egy könnyed utalással zárta gondolatait:
Megyek le délre, mondaná Jimi Hendrix.”