Orbán Viktor: Podcast Nógrádi Györggyel, majd irány délre!

Vasárnap délben sem állt meg a munka: Orbán Viktor egy friss podcastfelvételen elemezte a nemzetközi helyzetet Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel.
Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy míg mások ilyenkor ebédhez készülődnek, ő a stúdióban dolgozott. Nógrádi Györggyel az oldalán úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor ismét tartalmas beszélgetést folytatott Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel

Rendes ember ilyenkor otthon van és ebédel, várja a gőzölgő húslevest. Mi nem ezt tettük, hanem itt tekintettük át a nemzetközi helyzetet a tanár úrral.”

Ez nem jött össze: pozitív vélemények záporoztak egy tiszás riportban Orbán Viktorról

Irány Hódmezővásárhely!

A miniszterelnök a bejegyzésben kiemelte: hálás a beszélgetésért, és úgy látja, hogy egy tartalmas műsor született. A podcast rövid időn belül elérhető lesz a Patrióta YouTube-csatornáján, így a nézők hamarosan betekintést nyerhetnek a beszélgetés részleteibe. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a felvétel után azonnal folytatta programját, és Hódmezővásárhely felé vette az irányt. A bejegyzés végén egy könnyed utalással zárta gondolatait: 

Megyek le délre, mondaná Jimi Hendrix.”

