Ez nem jött össze: pozitív vélemények záporoztak egy tiszás riportban Orbán Viktorról

A felvételen egy tiszás riporter kérdezi az utca emberét a miniszterelnökről, azonban a válaszok nem a megszokott kritikákat tükrözik. Többen is elismerően nyilatkoztak Orbán Viktorról, hangsúlyozva vezetői képességeit és a nemzeti érdekek képviseletét. Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott:
A tiszás riporter nem pont ilyen válaszokra számított.”
„A legmesszebb menőkig tisztelem”
A megszólalók közül többen is határozott véleményt fogalmaztak meg. Egyikük szerint „jól alakulnak mostan a dolgok, különösen azóta, hogy Orbán Viktor vezeti Magyarországot”, míg egy másik válaszadó úgy fogalmazott:
Orbán Viktort én a legmesszebb menőkig tisztelem, becsülöm, nagyon jó országvezetőnek tartom.”
A riportban az is elhangzott, hogy a miniszterelnök habitusa és hozzáállása sokak számára meggyőző, különösen az, hogy a válaszadók szerint a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt.
Volt, aki úgy fogalmazott: nem ismer nála felkészültebb politikust Magyarországon.
A videóOrbán Balázs értelmezése szerint jól mutatja, hogy a közvélemény nagy része egészen másképp látja a helyzetet, mint ahogyan azt a balliberális narratíva láttatni szeretné.