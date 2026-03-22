Orbán Viktor

Ez nem jött össze: pozitív vélemények záporoztak egy tiszás riportban Orbán Viktorról

Egy utcai riport egészen más eredményt hozott, mint amire a készítői számíthattak. Orbán Balázs közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, amelyen a megszólalók rendkívül pozitívan beszélnek Orbán Viktorról.
A felvételen egy tiszás riporter kérdezi az utca emberét a miniszterelnökről, azonban a válaszok nem a megszokott kritikákat tükrözik. Többen is elismerően nyilatkoztak Orbán Viktorról, hangsúlyozva vezetői képességeit és a nemzeti érdekek képviseletét. Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
A tiszás riporter nem pont ilyen válaszokra számított.”

Rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktorra Miskolcon

„A legmesszebb menőkig tisztelem”

A megszólalók közül többen is határozott véleményt fogalmaztak meg. Egyikük szerint „jól alakulnak mostan a dolgok, különösen azóta, hogy Orbán Viktor vezeti Magyarországot”, míg egy másik válaszadó úgy fogalmazott: 

Orbán Viktort én a legmesszebb menőkig tisztelem, becsülöm, nagyon jó országvezetőnek tartom.”

A riportban az is elhangzott, hogy a miniszterelnök habitusa és hozzáállása sokak számára meggyőző, különösen az, hogy a válaszadók szerint a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt. 

Volt, aki úgy fogalmazott: nem ismer nála felkészültebb politikust Magyarországon.

A videóOrbán Balázs értelmezése szerint jól mutatja, hogy a közvélemény nagy része egészen másképp látja a helyzetet, mint ahogyan azt a balliberális narratíva láttatni szeretné.

