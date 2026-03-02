Hírlevél
„Hagyjuk a színjátékot!" – Orbán Viktor reagált Magyar Péter levelére

A miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték blokkolása nem technikai, hanem politikai döntés. Úgy véli, az ügy időzítése sem véletlen, hiszen a választási kampány közepén történt. Orbán Viktor felszólította Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot, mert mindenki tisztában van a tényekkel.
Orbán ViktorTisza PártVálasztás 2026Barátság kőolajvezetéklevélMagyar Péter

Orbán Viktort megkérdezték arról, elolvasta-e Magyar Péter levelét. „Persze, hogy olvastam” – válaszolta, majd hozzátette: szerinte érdemes lenne „hagyni az egészet, hagyni a színjátékot”, mert a tényeket mindenki ismeri.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint nyilvánvaló, hogy Zelenszkij olyan kabinetet szeretne hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit. (Forrás: MTI)

„Politikai okokból blokkolják a vezetéket”

Orbán Viktor úgy fogalmazott, mindenki tudja, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból zárták el, ezért nem engedik be a magyar és szlovák ellenőröket sem. 

Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Zelenszkij olyan kabinetet szeretne hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit. A miniszterelnök álláspontja szerint az ukrán lépések időzítése a kampányidőszakra tudatos döntés volt. Hangsúlyozta: a kormány továbbra is a magyar érdekek mentén dolgozik, és nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, hát azok meg szégyelljék magukat”

– zárta a kormányfő a kemény üzenetét.

Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.

