„Hagyjuk a színjátékot!” – Orbán Viktor reagált Magyar Péter levelére

Orbán Viktort megkérdezték arról, elolvasta-e Magyar Péter levelét. „Persze, hogy olvastam” – válaszolta, majd hozzátette: szerinte érdemes lenne „hagyni az egészet, hagyni a színjátékot”, mert a tényeket mindenki ismeri.

Orbán Viktor szerint nyilvánvaló, hogy Zelenszkij olyan kabinetet szeretne hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit. (Forrás: MTI)

„Politikai okokból blokkolják a vezetéket”

Orbán Viktor úgy fogalmazott, mindenki tudja, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból zárták el, ezért nem engedik be a magyar és szlovák ellenőröket sem.

Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Zelenszkij olyan kabinetet szeretne hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit. A miniszterelnök álláspontja szerint az ukrán lépések időzítése a kampányidőszakra tudatos döntés volt. Hangsúlyozta: a kormány továbbra is a magyar érdekek mentén dolgozik, és nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak.