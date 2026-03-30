Kiszivárgott terv, kemény reakció: Orbán Viktor megszólalt

„Új nap, új botrányos lelepleződés: egy, a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: Facebook

A miniszterelnök felhívta a figyelmet: a kiszivárgott dokumentum súlyos következményekkel járó javaslatokat tartalmaz. Úgy fogalmazott:

a terv lényege, hogy Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen hatással lenne a lakossági terhekre is.

Orbán Viktor kifejtette, mindez a védett üzemanyagár megszüntetését, valamint a rezsicsökkentés végét jelentené, ráadásul egy új, az energiamegtakarításokat terhelő adó bevezetésével is járna.

A kormányfő úgy látja, hogy egy ilyen energiaátállási koncepció komoly kockázatot jelentene a magyar családok számára.

Hozzátette: Magyarországnak nincs szüksége ilyen irányú változtatásra, mert az szerinte gazdasági és megélhetési szempontból is kedvezőtlen következményekkel járna.

Orbán Viktor a közelgő választások kapcsán hangsúlyozta: a jelenlegi rendszer fenntartása jelenti a stabilitást. Mint mondta, a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés megőrzése, valamint az alacsony adók politikája biztosítja a kiszámíthatóságot, ezért a Fideszt nevezte a biztos választásnak.