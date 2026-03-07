Orbán Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem nem tud megfenyegetni!

Szombat reggel videóüzenetben üzent Orbán Viktor Volodomir Zelenszkijnek, továbbra sem tért nyugvópontra Budapest és Kijev konfliktusa.

Elnök úr, az üzenetét megkaptam, ön katonákkal fenyegetett engem, és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik, ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország.”

A magyar miniszterelnök ezután hozzátette: „a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.”

Végül pedig arra kérte ukrán kollégáját, változtasson a stílusán és nyissa meg újra a Barátság kőolajvezetéket: „Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait! Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár.”

Ahogy mi is beszámoltunk róla, az ukrán elnök a napokban halálos fenyegetést is küldött Orbán Viktornak.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– nyilatkozta Zelenszkij.