Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Viktor

Orbán Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem nem tud megfenyegetni!

9 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Videóüzenetben reagált a magyar miniszterelnök Volodimir Zelenszkij minapi fenyegetőzésére. Orbán Viktor minden eddiginél keményebben leszögezte: Magyarországon nem működnek az ukrán elnök módszerei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorválasztás2026UkrajnaVolodimir Zelenszkij

Szombat reggel videóüzenetben üzent Orbán Viktor Volodomir Zelenszkijnek, továbbra sem tért nyugvópontra Budapest és Kijev konfliktusa. 

Elnök úr, az üzenetét megkaptam, ön katonákkal fenyegetett engem, és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik, ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország.”

A magyar miniszterelnök ezután hozzátette: „a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.”

Végül pedig arra kérte ukrán kollégáját, változtasson a stílusán és nyissa meg újra a Barátság kőolajvezetéket: „Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait! Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár.”

Ahogy mi is beszámoltunk róla, az ukrán elnök a napokban halálos fenyegetést is küldött Orbán Viktornak.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– nyilatkozta Zelenszkij.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!