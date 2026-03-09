Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

„Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, miután a közel-keleti háború miatt hétfő reggelre 25–30 százalékkal emelkedett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. A magyarországi üzemanyagárakra az ukrán olajblokád további rendkívül káros hatással van.

Ülésezik az Energiabiztonsági Tanács 2026. március 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő szerint a jelenlegi helyzet súlyos energiapiaci kockázatokat hordoz. Úgy fogalmazott: az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett olajblokád már

nemcsak Magyarország és Szlovákia számára jelent komoly problémát, hanem az egész Európai Unióra nézve is súlyos fenyegetést jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a veszély elhárításához két fontos döntésre van szükség. Az egyik, hogy európai szinten felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat; ezt már

kezdeményezte is oly módon, hogy hétfőn újabb levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

A másik elengedhetetlen lépés a kormányfő szerint a hazai üzemanyagárak megfékezése. Mint mondta, Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a benzin és a gázolaj ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében hívta össze hétfő kora délutánra a rendkívüli kormányülést.

Orbán Viktor szerint az energiaárak megfékezéséhez tehát két fontos döntésre van szükség:

Minden orosz energiaszankciót fel kell függesztenie az EU-nak. Meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek.

Ez a két kérdéskör lesz a hétfői rendkívüli kormányülés fő témája, amelyről a miniszterelnök későbbre ígért tájékoztatást.