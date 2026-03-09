Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be Orbán Viktor hétfő délelőtt. Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt robbanásszerűen emelkedik a kőolaj és a földgáz ára, ami súlyos fenyegetést jelent Magyarország és az Európai Unió számára is. Orbán Viktor ezért kezdeményezte az orosz energiaszankciók felülvizsgálatát, amellyel a kormány egyúttal a hazai üzemanyagárak elszabadulását is meg akarja akadályozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorenergiaárakVálasztás 2026olajválságrendkívüli kormányülésUrsula von der Leyen

„Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, miután a közel-keleti háború miatt hétfő reggelre 25–30 százalékkal emelkedett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. A magyarországi üzemanyagárakra az ukrán olajblokád további rendkívül káros hatással van.

Budapest, 2026. március 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (szemben k) a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülésén 2026. március 9-én. A kormányfő mellett balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b), Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (j2) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ülésezik az Energiabiztonsági Tanács 2026. március 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő szerint a jelenlegi helyzet súlyos energiapiaci kockázatokat hordoz. Úgy fogalmazott: az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett olajblokád már 

nemcsak Magyarország és Szlovákia számára jelent komoly problémát, hanem az egész Európai Unióra nézve is súlyos fenyegetést jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a veszély elhárításához két fontos döntésre van szükség. Az egyik, hogy európai szinten felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat; ezt már

kezdeményezte is oly módon, hogy hétfőn újabb levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

A másik elengedhetetlen lépés a kormányfő szerint a hazai üzemanyagárak megfékezése. Mint mondta, Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a benzin és a gázolaj ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében hívta össze hétfő kora délutánra a rendkívüli kormányülést.

Orbán Viktor szerint az energiaárak megfékezéséhez tehát két fontos döntésre van szükség:

  1. Minden orosz energiaszankciót fel kell függesztenie az EU-nak.
  2. Meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek.

Ez a két kérdéskör lesz a hétfői rendkívüli kormányülés fő témája, amelyről a miniszterelnök későbbre ígért tájékoztatást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!