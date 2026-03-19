Orbán Viktor a sajtóval szkanderezett – irány a ring!

Az Európa Tanács ülése után Orbán Viktor a sajtó kérdéseire válaszolt. A híresztelésekkel ellentétben a magyar miniszterelnököt hatalmas sajtóérdeklődés övezi.
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy mekkora a nemzetközi sajtó érdeklődése irányába.
Szó szerint harc van a miniszterelnök és a sajtómunkások között, hiszen őket is meg kell győzni arról, amit Orbán Viktor kategorikusan kijelentett, hogy
Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz”
Utalva arra, hogy Magyarország nem enged a Zelenszkij zsarolásának, és minden eszközzel blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeket, amíg jobb belátásra nem térnek.
