Orbán Viktor a sajtóval szkanderezett – irány a ring!

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy mekkora a nemzetközi sajtó érdeklődése irányába.

Orbán Viktor a sajtóval szkanderezett

Szó szerint harc van a miniszterelnök és a sajtómunkások között, hiszen őket is meg kell győzni arról, amit Orbán Viktor kategorikusan kijelentett, hogy

Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz”

Utalva arra, hogy Magyarország nem enged a Zelenszkij zsarolásának, és minden eszközzel blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeket, amíg jobb belátásra nem térnek.