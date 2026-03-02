Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra – Sopronban járt Orbán Viktor

Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzés tanúsága szerint elképesztően nagy és lelkes tömeg fogadta a miniszterelnököt Sopronban.

Az országjáró kampánykörút legújabb állomásaként a miniszterelnök Sopronba látogatott, ahol rendkívül nagy számú szimpatizáns fogadta. A hűség városában sokan szerettek volna személyesen találkozni Orbán Viktor kormányfővel, kézfogásra és közös fényképre várva. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor soproni látogatása nemcsak kampányállomás volt, hanem közvetlen találkozások sora is

A beszámolók szerint a tömegben volt egy kisfiú is, akinek nem autogram vagy fotó, hanem egy ölelés volt a kívánsága. Orbán Viktor eleget tett a kérésnek, és a megható pillanatról közös kép is készült.

A miniszterelnök a soproni történésekről szóló beszámolóhoz a következő üzenetet fűzte: Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!”