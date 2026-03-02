Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Fico ajánlata – a Barátság kőolajvezetékről van szó

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

Orbán Viktor

Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra – Sopronban járt Orbán Viktor

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az országjáró kampánykörút legújabb állomásaként a miniszterelnök Sopronba látogatott, ahol rendkívül nagy számú szimpatizáns fogadta. A hűség városában sokan szerettek volna személyesen találkozni Orbán Viktor kormányfővel, kézfogásra és közös fényképre várva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorországgyűlési választás 2026Sopron

Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzés tanúsága szerint elképesztően nagy és lelkes tömeg fogadta a miniszterelnököt Sopronban.

Orbán Viktor soproni látogatása nemcsak kampányállomás volt, hanem közvetlen találkozások sora is
Az országjáró kampánykörút legújabb állomásaként a miniszterelnök Sopronba látogatott, ahol rendkívül nagy számú szimpatizáns fogadta. A hűség városában sokan szerettek volna személyesen találkozni Orbán Viktor kormányfővel, kézfogásra és közös fényképre várva. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor soproni látogatása nemcsak kampányállomás volt, hanem közvetlen találkozások sora is

A beszámolók szerint a tömegben volt egy kisfiú is, akinek nem autogram vagy fotó, hanem egy ölelés volt a kívánsága. Orbán Viktor eleget tett a kérésnek, és a megható pillanatról közös kép is készült.

A miniszterelnök a soproni történésekről szóló beszámolóhoz a következő üzenetet fűzte: Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!