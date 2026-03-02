Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra – Sopronban járt Orbán Viktor

Az országjáró kampánykörút legújabb állomásaként a miniszterelnök Sopronba látogatott, ahol rendkívül nagy számú szimpatizáns fogadta. A hűség városában sokan szerettek volna személyesen találkozni Orbán Viktor kormányfővel, kézfogásra és közös fényképre várva.
Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzés tanúsága szerint elképesztően nagy és lelkes tömeg fogadta a miniszterelnököt Sopronban.
Orbán Viktor soproni látogatása nemcsak kampányállomás volt, hanem közvetlen találkozások sora is
A beszámolók szerint a tömegben volt egy kisfiú is, akinek nem autogram vagy fotó, hanem egy ölelés volt a kívánsága. Orbán Viktor eleget tett a kérésnek, és a megható pillanatról közös kép is készült.
A miniszterelnök a soproni történésekről szóló beszámolóhoz a következő üzenetet fűzte: Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!”
