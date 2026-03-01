Hernádi Zsolt az olajblokádról: „A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés" – videó

„Terepszemle Százhalombattán. Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát. Letörjük Zelenszkij olajblokádját!" – írta a videója mellé a miniszterelnök.

A videóban a miniszterelnök Hernádi Zsolttal beszélget a jelenlegi olajblokádról.

A kőolaj termelésből, hogyha 1% kiesik, az történelmileg 10%-os áremelés

– ezzel az igen erős mondattal indít Hernádi Zsolt, majd folytatja:

Itt jön be ez a Barátság vezeték, amit gyakorlatilag egy sokkal nagyobb kőolaj feldolgozásra méreteztek annak idején, amikor megtervezték. Csak ezen most éppen nem jön kőolaj. A háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, abból 15-ször háborús okok miatt.

– mondta Hernádi Zsolt.

Tehát ez a 23. leállás és eddig aránylag korrekten megmondták mikor lehet és újra is indították. Ez az első eset, amikor átvernek bennünket?

– kérdezte a miniszterelnök.

A válasz pedig a következő volt: „Mindent meg tudtunk eddig oldani, és most hirtelen valami megváltozott. És ezért mondjuk azt, hogy ennek nem tudjuk az okát. Ezért is ajánlottuk fel mi is hogy műszaki segítséget adunk...Nekünk határozottan az a gyanúnk, hogy műszaki oka nincsen az állásnak jelenleg." – zárta Hernádi.