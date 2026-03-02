Százmilliárdos fejlesztési programot jelentett be Orbán Viktor két gépipari nagyágyú között

Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük: a cseh Tatra és a magyar Rába együttműködése túlmutat egy üzleti megállapodáson, egy átfogó geopolitikai stratégia része – jelentette ki Orbán Viktor Győrben abból az alkalomból, hogy a 4iG SDT hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a Czechoslovak Grouppal (CSG).
A miniszterelnök hangsúlyozta: mindkét vállalat kiemelt jelentőségű, és a hagyományos ipari kooperáción túl most katonai együttműködés is kezdetét veszi.
A kormányfő felidézte, hogy a magyarok és a csehek történelme nemcsak rivalizálásról, hanem bajtársi korszakokról is szólt: együtt harcoltak Hunyadi seregében és a mohácsi vész idején is jelen voltak cseh erők. Később békésebb időszakokban ipari együttműködés is kialakult, például a páncélozott haditechnikai eszközök gyártásában.
Orbán Viktor: Közép-Európa előtt mindig két út állt
Orbán Viktor azt mondta,Közép-Európa előtt mindig két út állt: vagy valamely birodalom hátországa lesz, vagy az országok összefognak, és önálló, szuverén térséget építenek. „Mi, magyarok, mindig az önállóságban gondolkodunk” – fogalmazott. Hozzátette:
a háború és Nyugat-Európa súlyának csökkenése egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget, ezért a régiós együttműködés stratégiai kérdés.
A miniszterelnök kiemelte: mindkét cég történelmileg nagy jelentőséggel bír, és a szokásos együttműködésen túl most katonai együttműködésbe kezdenek.
Emlékeztetett arra is, hogy a kilencvenes években a cseh iparstratégia sikeresebbnek bizonyult, a Tatrát meg tudták őrizni és világszínvonalra emelni – most pedig közös fejlesztési szintre lépnek.
A miniszterelnök bejelentette: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megerősíti partnerségét a 4iG-val, ami új nemzetközi lehetőségeket is megnyit a vállalat előtt. A magyar gyártású Tatra teherautókra 600 milliárd forintos megrendelés áll rendelkezésre, a Gidran járművekből pedig 800 darabot rendeltek csaknem ezermilliárd forint értékben.
Amerikai Himars rendszerek magyar gyártású Tatra alvázra kerülnek
Tájékoztatott: az amerikai Himars rendszerek magyar gyártású Tatra alvázra kerülnek. A megállapodás nem jöhetett volna létre Donald Trump beleegyezése nélkül – ezért a kormányfő köszönetet mondott az amerikai elnöknek.
Az exportmegrendelésekhez kapcsolódóan százmilliárdos infrastrukturális program indul, amely új munkahelyeket teremt.
Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarországot és Szlovákiát olajblokád érte, de hazánkat nem lehet megzsarolni. „A béke oldalán állunk, de ehhez erő kell” – hangsúlyozta, hozzátéve: a mostani megállapodások ezt az erőt szolgálják.
Az eseményen beszédet mondott Jászai Gellért, a 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója, Sárhegyi István, a Rába Nyrt. elnöke, Kristijan Fiket, a Tatra Trucks vezérigazgatója és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes is.
A 4iG tájékoztatása szerint a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt., a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar együttműködési megállapodást írt alá a magyar védelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar megerősítése érdekében, különös tekintettel a foglalkoztatás bővítésére és az innováció ösztönzésére.