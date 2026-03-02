Százmilliárdos fejlesztési programot jelentett be Orbán Viktor két gépipari nagyágyú között

Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük: a cseh Tatra és a magyar Rába együttműködése túlmutat egy üzleti megállapodáson, egy átfogó geopolitikai stratégia része – jelentette ki Orbán Viktor Győrben abból az alkalomból, hogy a 4iG SDT hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a Czechoslovak Grouppal (CSG).

Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök hangsúlyozta: mindkét vállalat kiemelt jelentőségű, és a hagyományos ipari kooperáción túl most katonai együttműködés is kezdetét veszi.

A kormányfő felidézte, hogy a magyarok és a csehek történelme nemcsak rivalizálásról, hanem bajtársi korszakokról is szólt: együtt harcoltak Hunyadi seregében és a mohácsi vész idején is jelen voltak cseh erők. Később békésebb időszakokban ipari együttműködés is kialakult, például a páncélozott haditechnikai eszközök gyártásában.

Orbán Viktor: Közép-Európa előtt mindig két út állt

Orbán Viktor azt mondta,Közép-Európa előtt mindig két út állt: vagy valamely birodalom hátországa lesz, vagy az országok összefognak, és önálló, szuverén térséget építenek. „Mi, magyarok, mindig az önállóságban gondolkodunk” – fogalmazott. Hozzátette:

a háború és Nyugat-Európa súlyának csökkenése egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget, ezért a régiós együttműködés stratégiai kérdés.

A miniszterelnök kiemelte: mindkét cég történelmileg nagy jelentőséggel bír, és a szokásos együttműködésen túl most katonai együttműködésbe kezdenek.

Emlékeztetett arra is, hogy a kilencvenes években a cseh iparstratégia sikeresebbnek bizonyult, a Tatrát meg tudták őrizni és világszínvonalra emelni – most pedig közös fejlesztési szintre lépnek.

A miniszterelnök bejelentette: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megerősíti partnerségét a 4iG-val, ami új nemzetközi lehetőségeket is megnyit a vállalat előtt. A magyar gyártású Tatra teherautókra 600 milliárd forintos megrendelés áll rendelkezésre, a Gidran járművekből pedig 800 darabot rendeltek csaknem ezermilliárd forint értékben.

Amerikai Himars rendszerek magyar gyártású Tatra alvázra kerülnek

Tájékoztatott: az amerikai Himars rendszerek magyar gyártású Tatra alvázra kerülnek. A megállapodás nem jöhetett volna létre Donald Trump beleegyezése nélkül – ezért a kormányfő köszönetet mondott az amerikai elnöknek.

Az exportmegrendelésekhez kapcsolódóan százmilliárdos infrastrukturális program indul, amely új munkahelyeket teremt.

Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarországot és Szlovákiát olajblokád érte, de hazánkat nem lehet megzsarolni. „A béke oldalán állunk, de ehhez erő kell” – hangsúlyozta, hozzátéve: a mostani megállapodások ezt az erőt szolgálják.