Orbán Viktor: Négy kemény háborús év van mögöttünk, de Magyarország kimaradt a háborúból

Orbán Viktor miniszterelnök Kaposvár, Eger és Dunaújváros után most Szentendrére látogat választási kampány körútja legújabb állomásaként.

Az uniós csúcstalálkozó után sem lassít a Fidesz kampánya, Orbán Viktor ma este Szentendrén folytatja országjárását. A város főterén elképesztően nagy tömeg gyűlt össze, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor miniszterelnököt Szentendrén is rekord nagyságú tömeg várta

Kaposvár, Eger és Dunaújváros után Szentendrén folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, ahol a városközpontban, a Fő téren ismét hatalmas tömeg fogadta a kormányfőt. Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy megköszönte a résztvevők nagy számát.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a Békemenettel megkezdődött a kampány utolsó szakasza ami szükséges ahhoz, hogy a Fidesz megnyerhesse az áprilisi választást.

Felszántom az országot”

- mondta a miniszterelnök arra utalva, hogy mindenkit mozgósítanai fog a választáson való részvételre.

Ezt követően a térség képviselő-jelöltjének Vitályos Eszternek a támogatására kérte a szentendreieket.

Ezután az elmúlt négy kormányzati évnek az értékelésével folytatta a miniszterelnök felidézve, hogy négy háború által sújtott év van mögöttünk, ugyanis az orosz–ukrán háborút nem sikerült gyorsan lezárni, ez pedig még mindig blokkolja a gazdaságot. Azonban Magyarország kimaradt a háborúból, úgy, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjak értékét és sikerült bevezetni a 13. és 14. havi nyugdíjat a családi adókedvezményekkel együtt.

A mniszterelnök kiemelte:

Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő."

Majd hangsúlyozta, igazságtalan, hogy akik gyermeket vállalnak, azok anyagilag rosszabbul járjanak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy ezt megváltoztassák. Hozzátette: az asszonyok és a gyermekek biztonságát meg kellett erősíteni.

Orbán Viktor a fiatalokkal is elszámolt.

Külföldön jó, ha valaki tanul vagy dolgozik, de tudják, hogy van egy haza, ami vár rájuk. Hiába keresnek többet, de Angliában egy átlagos munkahelyen, átlagos bérből a büdös életben nem lesz saját otthonuk”

- mondta, hozzátéve, hogy ezért vezette be a kormány itthon a 3 százalékos hitelt, amelyet ki fognak terjeszteni a külföldön élő fiatalokra is.

Azért volt erre pénz, mert nem engedtük, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Világossá tettük, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúbe nem fogunk küldeni"

– húzta alá a kormányfő.