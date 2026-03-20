Orbán Viktor: Négy kemény háborús év van mögöttünk, de Magyarország kimaradt a háborúból

Orbán Viktor miniszterelnök Kaposvár, Eger és Dunaújváros után most Szentendrére látogat választási kampány körútja legújabb állomásaként.
Orbán Viktor miniszterelnököt Szentendrén is rekord nagyságú tömeg várta
Kaposvár, Eger és Dunaújváros után Szentendrén folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, ahol a városközpontban, a Fő téren ismét hatalmas tömeg fogadta a kormányfőt. Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy megköszönte a résztvevők nagy számát.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy a Békemenettel megkezdődött a kampány utolsó szakasza ami szükséges ahhoz, hogy a Fidesz megnyerhesse az áprilisi választást.
Felszántom az országot”
- mondta a miniszterelnök arra utalva, hogy mindenkit mozgósítanai fog a választáson való részvételre.
Ezt követően a térség képviselő-jelöltjének Vitályos Eszternek a támogatására kérte a szentendreieket.
Ezután az elmúlt négy kormányzati évnek az értékelésével folytatta a miniszterelnök felidézve, hogy négy háború által sújtott év van mögöttünk, ugyanis az orosz–ukrán háborút nem sikerült gyorsan lezárni, ez pedig még mindig blokkolja a gazdaságot. Azonban Magyarország kimaradt a háborúból, úgy, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjak értékét és sikerült bevezetni a 13. és 14. havi nyugdíjat a családi adókedvezményekkel együtt.
A mniszterelnök kiemelte:
Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő."
Majd hangsúlyozta, igazságtalan, hogy akik gyermeket vállalnak, azok anyagilag rosszabbul járjanak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy ezt megváltoztassák. Hozzátette: az asszonyok és a gyermekek biztonságát meg kellett erősíteni.
Orbán Viktor a fiatalokkal is elszámolt.
Külföldön jó, ha valaki tanul vagy dolgozik, de tudják, hogy van egy haza, ami vár rájuk. Hiába keresnek többet, de Angliában egy átlagos munkahelyen, átlagos bérből a büdös életben nem lesz saját otthonuk”
- mondta, hozzátéve, hogy ezért vezette be a kormány itthon a 3 százalékos hitelt, amelyet ki fognak terjeszteni a külföldön élő fiatalokra is.
Azért volt erre pénz, mert nem engedtük, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Világossá tettük, hogy ez a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúbe nem fogunk küldeni"
– húzta alá a kormányfő.
Majd megjegyezte, hogy amikor menekülnie kellett Ukrajnából a családoknak, akkor segítettek nekik a magyarok. De azt nem kérheti tőlünk senki, hogy úgy segítsünk rajta, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.
Az olajblokád elrendelése szerinte főbenjáró bűn. Mint mondta, megérti az ukránokat, de elfogadni nem fogja mindezt. Hozzátette, hogy amíg nem jön olaj, addig semmilyen döntést, ami Ukrajna érdekét szolgálná, nem fog támogatni. Úgy fogalmazott, az ukránok elnöke azért csinálta ezt, hogy destabilizálja Magyarországot a választások előtt.
Az a reményük, hogy Magyarországon ukránbarát kormányt választanak a magyarok, és akkor nem kell megnyitniuk a vezetéket”
- mondta a kormányfő, aki arra is figyelmeztetett, ha ukránbarát kormány lesz, Magyarországra olcsó olaj nem fog érkezni, és akkor befellegzett a rezsicsökkentésnek.
Brüsszel összejátszik a mi hátunk mögött az ukránokkal, hogy belekényszerítsék hazánkat az Ukrajnát támogató országok sorába. Mi már elszenvedtünk egy gázblokádot, ami csak azért nem ütött szíven bennünket, mert építettek egy másik gázvezetéket. Ha ez nem lenne, annyit fizetnénk mint a lengyelek meg a csehek"
– figyelmeztetett a kormányfő.
Cikkünk frissül!