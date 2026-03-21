Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor Szentendrén: „Ha nincs olaj, nincs pénz” – a választás tétje a béke és a magyarok pénze

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e a békét és gazdasági önállóságát, vagy enged a külső nyomásnak – erről beszélt a miniszterelnök Szentendrén. Orbán Viktor hangsúlyozta: csak erős nemzeti egységgel lehet kivédeni a háborús sodródást és megvédeni a magyar emberek érdekeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor Szentendrén folytatta országjárását, ahol a Fő téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt elmondott beszédében ismertette a választás tétjét és a kormány legfontosabb üzeneteit.

Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket
A választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e a békét és gazdasági önállóságát, vagy enged a külső nyomásnak – erről beszélt Orbán Viktor Szentendrén. A miniszterelnök hangsúlyozta: csak erős nemzeti egységgel lehet kivédeni a háborús sodródást és megvédeni a magyar emberek érdekeit. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket

 

A miniszterelnök szentendrei beszédének főbb üzenetei:

  • A választás tétje a béke vagy a háborúba való belesodródás
  • Folytatni kell a háborúellenes politikát mert: „Ez a háború nem a mi háborúnk”
  • Ellent kell állni az Olajblokádnak és az ukrán zsarolásnak: „Ha nincs olaj, nincs pénz”
  • A nemzeti egység megőrzésének fontos a szerepe: Csak összefogással maradhat ki az ország a háborúból
  • Fontos a gazdasági eredmények megőrzése: Nyugdíjak, családtámogatások, rezsivédelem
  • Fontos a fiatalok és a családok támogatásainak megőrzése
  • Növelni kell a szavazók mozgósítását a választási győzelemhez
  • Meg kell újítani a választókkal 2022-ben megkötött háborúellenes szövetséget
Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szentendrei állomásán, 2026. március 20-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök a beszéde elején megköszönte a jelenlévőknek a részvételt: 

Köszönöm, hogy ilyen sokan vannak! Ha holnap azt olvassák a baloldali sajtóban, hogy egy maréknyian voltunk, csak ne lepődjenek meg.”

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kampány döntő szakaszába érkezett: 

Megkezdődött a kampány utolsó szakasza… itt az ideje, hogy mindenki fölszedelőzködjön és nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat.”

Hozzátette, országszerte erős támogatást tapasztal: 

Jártam Somogy megyében, jártam Hevesben, jártam Fejérben, és azt tudom mondani, hogy mindenhol rengetegen vagyunk, mindenhol mi vagyunk többen.”

Orbán Viktor külön kérte a választókat, hogy támogassák a térség jelöltjét:

Arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák Vitályos Esztert…Szentendrén önök nála jobbat nem fognak találni.”

A miniszterelnök kitért a Fidesz eddigi kormányzásának értékelésére is, úgy fogalmazva: 

Mindannyian tudjuk, hogy kutya nehéz négy év volt… négy kutyakemény háborús év van mögöttünk.” 

Majd kiemelte, hogy a nehézségek ellenére sikerült megőrizni a legfontosabb eredményeket: 

Nem csak azt oldottuk meg, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hanem a blokkolt gazdaság ellenére is meg tudtuk védeni a nyugdíjak értékét, és visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat.”

A családpolitikáról szólva hangsúlyozta: 

Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Ezért vezettük be, hogy a magyar asszonyok, ha legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek lesznek.”

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának szentendrei állomásán 2026. március 20-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A beszéd központi témája volt a háború és az energiabiztonság is. Orbán Viktor egyértelművé tette: 

Világossá tettük, hogy az a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúba mi nem fogunk küldeni.”

 A brüsszeli tárgyalásokról beszámolva így fogalmazott: 

Tegnap 1 a 25-ben küzdöttem, mert mindenki arra akart rávenni bennünket, hogy álljunk be a sorba, támogassuk a háborút és adjuk oda a pénzünket.”

Az ukrán olajblokád kapcsán határozott álláspontot fogalmazott meg:

Világosan megmondtam, ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitel vétó. Ha nincs olaj, nincs pénz.”

 Majd hozzátette:

Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk.”

 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának szentendrei állomásán 2026. március 20-án
Fotó: Polyák Attila

A választás tétjéről szólva pedig azt mondta:

Április 12-én arról kell döntenünk, hogy a saját döntéseink szerint alakítjuk az életünket, vagy kívülről ránk erőszakolt érdekeknek engedelmeskedünk.” 

A kormányfő kiemelte, hogy szerinte a háborúból való kimaradás kulcsa a nemzeti egység:

A nemzeti összefogás az egyetlen erő, amely képes kívül tartani Magyarországot a háborúból.”

A gazdasági intézkedésekről szólva azt mondta:

2010-től kezdődően a bankokra és a nagy cégekre olyan terheket tettünk, hogy 16 év alatt 15 ezer milliárd forintot fizettek be, amit mi odaadtunk a magyar embereknek.” 

Egyértelmű ígéretet is tett:

Sohase fogom megengedni, hogy önöktől elvegyék azt, ami az önöké.”

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A beszéd végén aztán választási mozgósításra szólított fel Orbán Viktor:

Arra kérek mindenkit, hogy valami munkát vállaljon a következő három hétben… ha mindenki elvégzi a maga feladatát, ebből egy hatalmas győzelem áll össze.”

Zárásként személyes hangvétellel mondott köszönetet minden hűséges szavazónak:

Köszönöm, hogy az elmúlt években kitartottak mellettem… rendületlenül fogom képviselni Magyarország érdekeit mindenkivel szemben.” 

Majd hozzátette:

Olyan idők jönnek, amikor nem kísérletezni kell, hanem biztonságra kell törekedni.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!