Orbán Viktor Szentendrén: „Ha nincs olaj, nincs pénz” – a választás tétje a béke és a magyarok pénze

Orbán Viktor Szentendrén folytatta országjárását, ahol a Fő téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt elmondott beszédében ismertette a választás tétjét és a kormány legfontosabb üzeneteit.

A választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e a békét és gazdasági önállóságát, vagy enged a külső nyomásnak – erről beszélt Orbán Viktor Szentendrén. A miniszterelnök hangsúlyozta: csak erős nemzeti egységgel lehet kivédeni a háborús sodródást és megvédeni a magyar emberek érdekeit. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket

A miniszterelnök szentendrei beszédének főbb üzenetei:

A választás tétje a béke vagy a háborúba való belesodródás

Folytatni kell a háborúellenes politikát mert: „Ez a háború nem a mi háborúnk”

Ellent kell állni az Olajblokádnak és az ukrán zsarolásnak: „Ha nincs olaj, nincs pénz”

A nemzeti egység megőrzésének fontos a szerepe: Csak összefogással maradhat ki az ország a háborúból

Fontos a gazdasági eredmények megőrzése: Nyugdíjak, családtámogatások, rezsivédelem

Fontos a fiatalok és a családok támogatásainak megőrzése

Növelni kell a szavazók mozgósítását a választási győzelemhez

Meg kell újítani a választókkal 2022-ben megkötött háborúellenes szövetséget

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szentendrei állomásán, 2026. március 20-án

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök a beszéde elején megköszönte a jelenlévőknek a részvételt:

Köszönöm, hogy ilyen sokan vannak! Ha holnap azt olvassák a baloldali sajtóban, hogy egy maréknyian voltunk, csak ne lepődjenek meg.”

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kampány döntő szakaszába érkezett:

Megkezdődött a kampány utolsó szakasza… itt az ideje, hogy mindenki fölszedelőzködjön és nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat.”

Hozzátette, országszerte erős támogatást tapasztal:

Jártam Somogy megyében, jártam Hevesben, jártam Fejérben, és azt tudom mondani, hogy mindenhol rengetegen vagyunk, mindenhol mi vagyunk többen.”

Orbán Viktor külön kérte a választókat, hogy támogassák a térség jelöltjét:

Arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák Vitályos Esztert…Szentendrén önök nála jobbat nem fognak találni.”

A miniszterelnök kitért a Fidesz eddigi kormányzásának értékelésére is, úgy fogalmazva:

Mindannyian tudjuk, hogy kutya nehéz négy év volt… négy kutyakemény háborús év van mögöttünk.”

Majd kiemelte, hogy a nehézségek ellenére sikerült megőrizni a legfontosabb eredményeket:

Nem csak azt oldottuk meg, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hanem a blokkolt gazdaság ellenére is meg tudtuk védeni a nyugdíjak értékét, és visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat.”

A családpolitikáról szólva hangsúlyozta: