Orbán Viktor Szentendrén: „Ha nincs olaj, nincs pénz” – a választás tétje a béke és a magyarok pénze

Orbán Viktor Szentendrén folytatta országjárását, ahol a Fő téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt elmondott beszédében ismertette a választás tétjét és a kormány legfontosabb üzeneteit.
Orbán Viktor: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket
A miniszterelnök szentendrei beszédének főbb üzenetei:
- A választás tétje a béke vagy a háborúba való belesodródás
- Folytatni kell a háborúellenes politikát mert: „Ez a háború nem a mi háborúnk”
- Ellent kell állni az Olajblokádnak és az ukrán zsarolásnak: „Ha nincs olaj, nincs pénz”
- A nemzeti egység megőrzésének fontos a szerepe: Csak összefogással maradhat ki az ország a háborúból
- Fontos a gazdasági eredmények megőrzése: Nyugdíjak, családtámogatások, rezsivédelem
- Fontos a fiatalok és a családok támogatásainak megőrzése
- Növelni kell a szavazók mozgósítását a választási győzelemhez
- Meg kell újítani a választókkal 2022-ben megkötött háborúellenes szövetséget
A miniszterelnök a beszéde elején megköszönte a jelenlévőknek a részvételt:
Köszönöm, hogy ilyen sokan vannak! Ha holnap azt olvassák a baloldali sajtóban, hogy egy maréknyian voltunk, csak ne lepődjenek meg.”
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kampány döntő szakaszába érkezett:
Megkezdődött a kampány utolsó szakasza… itt az ideje, hogy mindenki fölszedelőzködjön és nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a parlamenti választásokat.”
Hozzátette, országszerte erős támogatást tapasztal:
Jártam Somogy megyében, jártam Hevesben, jártam Fejérben, és azt tudom mondani, hogy mindenhol rengetegen vagyunk, mindenhol mi vagyunk többen.”
Orbán Viktor külön kérte a választókat, hogy támogassák a térség jelöltjét:
Arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák Vitályos Esztert…Szentendrén önök nála jobbat nem fognak találni.”
A miniszterelnök kitért a Fidesz eddigi kormányzásának értékelésére is, úgy fogalmazva:
Mindannyian tudjuk, hogy kutya nehéz négy év volt… négy kutyakemény háborús év van mögöttünk.”
Majd kiemelte, hogy a nehézségek ellenére sikerült megőrizni a legfontosabb eredményeket:
Nem csak azt oldottuk meg, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hanem a blokkolt gazdaság ellenére is meg tudtuk védeni a nyugdíjak értékét, és visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat.”
A családpolitikáról szólva hangsúlyozta:
Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. Ezért vezettük be, hogy a magyar asszonyok, ha legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek lesznek.”
A beszéd központi témája volt a háború és az energiabiztonság is. Orbán Viktor egyértelművé tette:
Világossá tettük, hogy az a háború nem a mi háborúnk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúba mi nem fogunk küldeni.”
A brüsszeli tárgyalásokról beszámolva így fogalmazott:
Tegnap 1 a 25-ben küzdöttem, mert mindenki arra akart rávenni bennünket, hogy álljunk be a sorba, támogassuk a háborút és adjuk oda a pénzünket.”
Az ukrán olajblokád kapcsán határozott álláspontot fogalmazott meg:
Világosan megmondtam, ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitel vétó. Ha nincs olaj, nincs pénz.”
Majd hozzátette:
Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk.”
A választás tétjéről szólva pedig azt mondta:
Április 12-én arról kell döntenünk, hogy a saját döntéseink szerint alakítjuk az életünket, vagy kívülről ránk erőszakolt érdekeknek engedelmeskedünk.”
A kormányfő kiemelte, hogy szerinte a háborúból való kimaradás kulcsa a nemzeti egység:
A nemzeti összefogás az egyetlen erő, amely képes kívül tartani Magyarországot a háborúból.”
A gazdasági intézkedésekről szólva azt mondta:
2010-től kezdődően a bankokra és a nagy cégekre olyan terheket tettünk, hogy 16 év alatt 15 ezer milliárd forintot fizettek be, amit mi odaadtunk a magyar embereknek.”
Egyértelmű ígéretet is tett:
Sohase fogom megengedni, hogy önöktől elvegyék azt, ami az önöké.”
A beszéd végén aztán választási mozgósításra szólított fel Orbán Viktor:
Arra kérek mindenkit, hogy valami munkát vállaljon a következő három hétben… ha mindenki elvégzi a maga feladatát, ebből egy hatalmas győzelem áll össze.”
Zárásként személyes hangvétellel mondott köszönetet minden hűséges szavazónak:
Köszönöm, hogy az elmúlt években kitartottak mellettem… rendületlenül fogom képviselni Magyarország érdekeit mindenkivel szemben.”
Majd hozzátette:
Olyan idők jönnek, amikor nem kísérletezni kell, hanem biztonságra kell törekedni.”