Orbán Viktor nagyon szúrja Brüsszel szemét – megvan a tervük a kormányváltásra

„Orbán Viktor vörös felkiáltójel Brüsszel számára”

A politikus szerint az európai politikai elit számára az a legnagyobb probléma, hogy Magyarország más utat választott. Szentkirályi úgy látja:

A magyar modell – amely szerinte a migráció elutasítására, az olcsó energiára és a családpolitikára épül – éles kontrasztot jelent Brüsszel számára.

Mint mondta, sokaknak az a gond, hogy Magyarország példát mutat arra, hogy létezhet másfajta politika is.

Orbán Viktor a létével minden egyes nap Brüsszel számára egy hatalmas, nagy vörös felkiáltójel”

– fogalmazott, hozzátéve: szerinte ezért van szükségük egy olyan kormányra, amely minden kérdésben végrehajtja a brüsszeli elvárásokat. Szerinte a választók hamarosan dönthetnek arról, hogy a „brüsszeli utat” vagy a „magyar utat” választják.