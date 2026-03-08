Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor nagyon szúrja Brüsszel szemét – megvan a tervük a kormányváltásra

Brüsszel és Kijev már eldöntötte, hogy kormányváltást akar Magyarországon, Orbán Viktor pedig egy nagy vörös felkiáltójel a számukra – állítja a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint a cél egy olyan kabinet felállítása, amely minden ellenvetés nélkül végrehajtja a brüsszeli és háborúpárti elvárásokat.
Orbán ViktorTisza PártVálasztás 2026Szentkirályi AlexandraMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy a magyar baloldal – élén Magyar Péterrel – külföldi politikai érdekeket szolgálhat ki. A politikus szerint Münchenben olyan megállapodás körvonalazódott, amelyben Brüsszel, a Tisza Párt és Ukrajna közös irányt jelölt ki, és legfőbb céljuk Orbán Viktor kiszorítása. Így fogalmazott:

Orbán Viktor
Szentkirályi Alexandra szerint Orbán Viktor nagyon szúrja Brüsszel és Kijev szemét (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra) 

Brüsszel és Kijev már rég eldöntötte, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon. Megvan a tervük és emberük a háborúellenes, migrációellenes nemzeti kormány leváltására”

Kocsis Máté: Álljon már meg a menet!

„Orbán Viktor vörös felkiáltójel Brüsszel számára”

A politikus szerint az európai politikai elit számára az a legnagyobb probléma, hogy Magyarország más utat választott. Szentkirályi úgy látja: 

A magyar modell – amely szerinte a migráció elutasítására, az olcsó energiára és a családpolitikára épül – éles kontrasztot jelent Brüsszel számára.

Mint mondta, sokaknak az a gond, hogy Magyarország példát mutat arra, hogy létezhet másfajta politika is. 

Orbán Viktor a létével minden egyes nap Brüsszel számára egy hatalmas, nagy vörös felkiáltójel”

– fogalmazott, hozzátéve: szerinte ezért van szükségük egy olyan kormányra, amely minden kérdésben végrehajtja a brüsszeli elvárásokat. Szerinte a választók hamarosan dönthetnek arról, hogy a „brüsszeli utat” vagy a „magyar utat” választják.

