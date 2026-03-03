Orbán Viktor: Szereztem néhány új aktivistát

„Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát. Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Fotó: AFP

A kormányfő arról posztolt felvételt, ahol a támogatóival találkozik, és készít velük egy fotót. Orbán Viktor behívta őket a rendezvényükre, ahol hatalmas taps fogadta a miniszterelnököt.