Orbán Viktor: Szereztem néhány új aktivistát

„Sok jó ember kis helyen is” – írta Orbán Viktor, aki támogatóival találkozott Pétervásárán. A kormányfő új aktivistákról számolt be, majd rendezvényére is behívta őket, ahol hatalmas taps fogadta.
