Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Irán sokkoló üzenetet közölt – mindenki veszélyben

kormányfő

Orbán Viktor: Szereztem néhány új aktivistát

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Sok jó ember kis helyen is” – írta Orbán Viktor, aki támogatóival találkozott Pétervásárán. A kormányfő új aktivistákról számolt be, majd rendezvényére is behívta őket, ahol hatalmas taps fogadta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányfőVálasztás 2026Orbán Viktor

„Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát. Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

A kormányfő arról posztolt felvételt, ahol a támogatóival találkozik, és készít velük egy fotót. Orbán Viktor behívta őket a rendezvényükre, ahol hatalmas taps fogadta a miniszterelnököt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!