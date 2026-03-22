Orbán Viktor szerint nagyon nehéz időszak előtt áll Magyarország

A kormányfő úgy véli, komoly erőfeszítésekre lesz szükségünk, hogy a következő két-három évet jól tervezzük meg. Orbán Viktor négy fő kihívást azonosított be.
Észnél kell lenni, mert nagyon nehéz időszak előtt áll Magyarország – idézi Orbán Viktor szavait a Magyarország Kormánya Facebook-oldal.
A miniszterelnök a közeljövő legfőbb kihívásainak az orosz-ukrán háborút, az olajblokádot, az iráni háború miatti migrációs fenyegetést, valamint az energiaválságot nevezte.
A kormányzati közösségi oldal hozzátette, minden intellektuális erőfeszítésre szükségünk lesz, hogy a következő két-három évet jól tervezzük meg.
