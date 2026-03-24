Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatban – videó

A miniszterelnök a hétfőn reggel kirobbant lehallgatási botrányról beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a választási kampány felforrósodott; már külföldi titkosszolgálati szervezetek is rész vesznek benne.
Elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek nevezte Orbán Viktor a Szijjártó Péter külügyminiszter ellen irányuló támadást. Kiemelte: a lehallgatási botrány a kormány ellen, a Tisza Párt érdekében és azon keresztül történt. A kormányfő határozottan kijelentette, hogy Magyarország nem fogja annyiban hagyni az ügyet, és mindenképpen jogi következményei lesznek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!