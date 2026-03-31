Magukból kikelt ellentüntetők próbálták megzavarni Orbán Viktor beszédét – videó

Orbán Viktor hétfő este Szolnokon mondott beszédet; azonban itt is felbukkantak a Tisza Párt erőszakos provokátorai. Volt olyan tüntető, aki válaszadás helyett Futó Boglárka riporter kezét lökdöste és a mikrofont próbálta félretolni, míg mások „hírhamisítónak” bélyegezték a csatorna munkatársát – számolt be a Hír TV.
Bekiabálással próbálták megzavarni Orbán Viktor beszédét
Míg egyesek az akkumulátorgyárak betelepítése ellen tiltakoztak molinókkal, addig a Tisza Párt szimpatizánsai között akadt olyan is, aki a marihuána teljes körű legalizálását követelte, arra hivatkozva, hogy Európa többi részén ez már bevett gyakorlat. A párbeszédre való nyitottság azonban csekélynek bizonyult: a legtöbben érdemi válaszok helyett személyeskedéssel vagy a helyszín gyors elhagyásával reagáltak a kérdésekre. A beszéd alatt sem bírtak magukkal: hangos füttyögéssel igyekezték megzavarni a rendezvényt, azonban nem jártak sikerrel. A miniszterelnök őket is megszólítva úgy fogalmazott:
Ez a Fidesz-KDNP rendezvénye. Mi vagyunk itthon, ők pedig az ünneprontók. De mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás. A szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”