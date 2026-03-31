„Évekig udvaroltam a feleségemnek” – Orbán Viktor részleteket osztott meg

A miniszterelnök hétfőn Szolnokon tartott beszédet, amelynek során egy személyes történetet is megosztott a közönséggel. A zuhogó eső ellenére is rendíthetetlenül figyelő tömeghez szólva megjegyezte: a szolnokiak figyelmét nehéz megnyerni és fenntartani. Hozzátette, hogy ezt a tapasztalatot nem politikai pályája során szerezte meg, hanem egészen más forrásból.
Orbán Viktor beszéde során többször is elismerését fejezte ki a hallgatóság felé, hiszen a hideg és esős időjárás ellenére is óriási tömeg gyűlt össze a téren. A miniszterelnök elárulta:
megtapasztalta, hogy a szolnokiakat nehéz lenyűgözni. Ezt onnan tudja, hogy évekig udvarolt a feleségének, aki történetesen szolnoki.
Az eső a miniszterelnököt sem kímélte; már a kocsiban ülve törölgette az arcát, és a lánykérős történethez hozzáfűzte:
Nem volt könnyű. Évekig kellett itt próbálkozni. Ha esik, ha fúj, mi kitartunk egymás mellett!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!