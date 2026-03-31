Ezek voltak Orbán Viktor legfontosabb mondatai Szolnokon

A hideg, esős időjárás sem fogott ki a szolnoki tömegen; hatalmas éljenzés és zászlóerdő közepette lépet színpadra Orbán Viktor. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: a választás tétje az, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, illetve meg tudja-e őrizni gazdasági stabilitását és a családok biztonságát. Kiemelte, hogy a kormány továbbra is elutasítja Ukrajna finanszírozását szolgáló közös uniós hitelfelvételt, mert szerinte annak visszafizetése bizonytalan.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának szolnoki állomásán, 2026. március 30-án

Orbán Viktor a háborúról és a választás tétjéről beszélt

Egyértelművé tette:

a következő időszak legfontosabb kérdése a háborúból való kimaradás.

Megígértük, hogy kimaradunk a háborúból, és ezt az ígéretünket meg is tartjuk”

– hangsúlyozta.

A kormányfő külön kitért az energiaellátás kérdésére is. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt terve az olcsó orosz energia leváltása, ami drasztikus rezsiemelkedést okozna. Elmondta: jelenleg egy átlagos család éves rezsije körülbelül 250 ezer forint, amely szerinte akár a többszörösére is nőhetne egy ilyen döntés következtében.

A magyarok pénze a magyaroké

Orbán Viktor a gazdasági intézkedésekről is beszélt, kiemelve, hogy az elmúlt években a kormány jelentős forrásokat vont el a bankoktól és multinacionális cégektől, amelyeket a lakosság támogatására fordítottak. Ezzel szemben szerinte az ellenzék a multik érdekeit szolgálná, és nem védené meg a magyar emberek pénzét.

Nem engedjük, hogy elvegyék a pénzt, amiért megdolgoztak!”

– fogalmazott.