Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktornak hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt: „Danke Herr Orbán!”

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Orbán Viktor

Ezért nem tekerték szőnyegbe és szállították titkos helyre Orbán Viktort

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta, a brüsszeli elit és Zelenszkij is arra vár, hogy az ellenzék nyerje meg a választást. Orbán Viktor szerint azért „nem tekerték szőnyegbe és vitték titkos helyre”, mert úgy gondolják, hogy ezt a kis időt a választásokig már fél lábon is kibírják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorkormányellenzékbrüsszelitaukránbarátVálasztás 2026Zelenszkij

A helyzet itt Brüsszelben meglehetősen egyértelmű. Azért sem tekertek szőnyegbe és szállítottak el titkos helyre, hanem engedték, hogy hazamenjek, mert azt gondolják, hogy ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják, hiszen ők abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz – mondta el Orbán Viktor Brüsszelben pénteki sajtótájékoztatóján.

Brüsszel, 2026. március 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. március 19-én. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A miniszterelnök kiemelte,

ha változás lesz, akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek. 

Hangsúlyozta: Úgyhogy azt kell mondanom a tisztelt érdeklődő magyar közvéleménynek, hogy az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de

van egy másik csata, ez április 12-én lesz, erről itt nyíltan beszélnek. 

Orbán Viktor: Zelenszkij arra vár, hogy soha többé ne kelljen megnyitni a Barátság kőolajvezetéket

A miniszterelnök rámutatott, tegnap az Európai Néppárt be is jelentette, hogy ők azt várják, hogy az ellenzék leváltsa a nemzeti kormányt és helyette egy

ukránbarát, Brüsszelbarát kormány legyen, akivel minden kérdést megoldanak. 

Arra is felhívta a figyelmet a miniszterelnök, hogy Zelenszkij is erre vár, hogy

ne kelljen megnyitni soha többet a Barátság olajvezetéket,

ezért is van az, tette hozzá, hogy amikor időpont kerül elő, hogy hátha esetleg mégis megnyitják, az ukránok mindig olyan időpontokat mondanak, ami választás utáni időpontra esik, mert abban reménykednek, hogy

ha ott nekik jó eredmény születik, akkor meg sem kell nyitni azt a vezetéket többé ebben az életben, hiszen ők azt követelik Magyarországtól, meg a szlovákoktól is, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról.

A kormányfő szerint, ha ez bekövetkezik, akkor a magyaroknak két következménnyel kell számolniuk:

egyrészt ezer forint körüli benzinárral, másrészt pedig a rezsicsökkentés politikájának megszűnésével, mivel annak forrását az olcsó orosz energia biztosítja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!