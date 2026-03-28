Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor találkozott a hősével! – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különleges és kedves pillanatnak lehettek tanúi a miniszterelnök követői: Orbán Viktor egy személyes emléket is felidézett, amikor találkozott Priskin Tamással. A beszélgetésből nemcsak a múlt, hanem egy ikonikus magyar futballpillanat is megelevenedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorPriskin TamásVálasztás 2026ajándéktalálkozás

Orbán Viktor felidézte, hogy már pályafutása elején felfigyelt a csatárra, és egy régi élményét is megosztotta a közönséggel. 

Orbán Viktor évek óta hódolója Priskin Tamás válogatott futballistának (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Régi nagy hódolója vagyok. Elmondom, hogy mióta! Én ott voltam a Népstadionban, amikor az argentinok ellen magát becserélték… mondtam, hogy itt a jövő csatára.” 

Hozzátette: akkor még nem gondolta, hogy évekkel később egy Európa-bajnokságon is emlékezetes gólt szerez majd.

Orbán Viktor: Köszönöm a támogatást!

Egy ikonikus mez is előkerült

A találkozás azonban nemcsak nosztalgiáról szólt: Priskin Tamás egy különleges ajándékkal érkezett, amely a 2016-os Európa-bajnokság emlékét idézi. Elmondása szerint azt a mezt hozta el a miniszterelnöknek, amelyet a norvégok elleni mérkőzésen viselt, és amelyet a válogatott minden játékosa aláírt. A kormányfő lelkesen fotózkodott a focistával és a mezzel.

A hősök nálunk vannak. Köszönöm a támogatást, Tamás! 

 – fűzte hozzé a miniszterelnök a bejegyzéshez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!