Orbán Viktor találkozott a hősével! – videó

Orbán Viktor felidézte, hogy már pályafutása elején felfigyelt a csatárra, és egy régi élményét is megosztotta a közönséggel.
Régi nagy hódolója vagyok. Elmondom, hogy mióta! Én ott voltam a Népstadionban, amikor az argentinok ellen magát becserélték… mondtam, hogy itt a jövő csatára.”
Hozzátette: akkor még nem gondolta, hogy évekkel később egy Európa-bajnokságon is emlékezetes gólt szerez majd.
Egy ikonikus mez is előkerült
A találkozás azonban nemcsak nosztalgiáról szólt: Priskin Tamás egy különleges ajándékkal érkezett, amely a 2016-os Európa-bajnokság emlékét idézi. Elmondása szerint azt a mezt hozta el a miniszterelnöknek, amelyet a norvégok elleni mérkőzésen viselt, és amelyet a válogatott minden játékosa aláírt. A kormányfő lelkesen fotózkodott a focistával és a mezzel.
A hősök nálunk vannak. Köszönöm a támogatást, Tamás!
– fűzte hozzé a miniszterelnök a bejegyzéshez.