Orbán Viktor: Találkozzunk Szentendrén, a Fő téren!

Irány haza! Délután meló, este pedig találkozzunk Szentendrén a Fő téren! Gyertek el ti is – invitálta Orbán Viktor az érdeklődőket új Facebook-bejegyzésében az országjárása következő, pénteki állomására.

Orbán Viktor pénteken Szentendrén folytatja országjárását. Fotó: Facebook

Orbán Viktor a nyakába vette az országot

Mint ismert, a miniszterelnök a hét elején vette nyakába az országot, az elmúlt napokban Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban is több ezres tömegek előtt tartott fórumot. Egyedül a csütörtöki nap maradt ki, amikor a kormányfő a brüsszeli uniós csúcson vett részt. A hétvégén pedig Miskolc és Hódmezővásárhely következik.