Orbán Viktor: Találkozzunk Szentendrén, a Fő téren!

Országjárása újabb, szentendrei állomására invitálta az érdeklődőket a miniszterelnök. A hétvégén sem pihen Orbán Viktor: Miskolcon és Hódmezővásárhelyen mond majd beszédet.
Irány haza! Délután meló, este pedig találkozzunk Szentendrén a Fő téren! Gyertek el ti is – invitálta Orbán Viktor az érdeklődőket új Facebook-bejegyzésében az országjárása következő, pénteki állomására.
Orbán Viktor a nyakába vette az országot
Mint ismert, a miniszterelnök a hét elején vette nyakába az országot, az elmúlt napokban Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban is több ezres tömegek előtt tartott fórumot. Egyedül a csütörtöki nap maradt ki, amikor a kormányfő a brüsszeli uniós csúcson vett részt. A hétvégén pedig Miskolc és Hódmezővásárhely következik.
