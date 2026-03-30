„Orbán Viktornak hatalmas támogatói bázisa van” – a BBC riportere alig hitt a szemének

Meglepő beszámoló érkezett a Fidesz péceli rendezvényéről: a kormánypártisággal nem vádolható brit BBC riportere egészen mást látott a helyszínen, mint amit hónapok óta sugallnak a baloldali médiumok. A tudósító szerint Orbán Viktor támogatottsága továbbra is erős, és a kampány hangulata egyáltalán nem egy vereségre készülő politikust idéz.
Orbán Balázs közösségi oldalán idézte fel annak a BBC-s tudósítónak a tapasztalatait, aki részt vett a miniszterelnök péceli gyűlésén. A beszámoló szerint a helyszínen tapasztaltak élesen szembemennek azzal a képpel, amelyet Orbán Viktor politikai helyzetéről a hazai baloldali sajtó igyekezett kialakítani az elmúlt időszakban.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának péceli állomásán, 2026. március 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Zsúfolásig megtelt tér, állandó kapcsolat a közönséggel

A riporter szerint Orbán Viktor nemcsak erős szónokként lépett fel, hanem képes volt kapcsolatot teremteni a hallgatóságával is. Így fogalmazott: 

Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal”

A tudósítás külön kitért a tömegre: a péceli tér zsúfolásig megtelt, a környéken pedig már a rendezvény kezdete előtt szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni. A riporter szerint ez nem egy hanyatló politikai támogatottság képe, sokkal inkább egy stabil és mozgósítható táboré. A beszámoló azt is hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök mögött kézzelfogható intézkedések állnak:

 Orbánnak objektíven van mit felmutatnia a választóinak: szuperolcsó közüzemi díjak, alacsony benzinárak, 13. havi nyugdíj, kedvezményes adórendszer a fiatalok számára.”

A BBC tudósítója szerint Orbán Viktor fellépése és a rendezvény hangulata egyértelműen azt sugallta: nem egy vereségre készülő kampány zajlik.

