„Orbán Viktornak hatalmas támogatói bázisa van” – a BBC riportere alig hitt a szemének

Orbán Balázs közösségi oldalán idézte fel annak a BBC-s tudósítónak a tapasztalatait, aki részt vett a miniszterelnök péceli gyűlésén. A beszámoló szerint a helyszínen tapasztaltak élesen szembemennek azzal a képpel, amelyet Orbán Viktor politikai helyzetéről a hazai baloldali sajtó igyekezett kialakítani az elmúlt időszakban.
Zsúfolásig megtelt tér, állandó kapcsolat a közönséggel
A riporter szerint Orbán Viktor nemcsak erős szónokként lépett fel, hanem képes volt kapcsolatot teremteni a hallgatóságával is. Így fogalmazott:
Először is Orbán nagyon erős szónok. Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hatalomban töltött évei alatt elvesztette a kapcsolatát a valósággal”
A tudósítás külön kitért a tömegre: a péceli tér zsúfolásig megtelt, a környéken pedig már a rendezvény kezdete előtt szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni. A riporter szerint ez nem egy hanyatló politikai támogatottság képe, sokkal inkább egy stabil és mozgósítható táboré. A beszámoló azt is hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök mögött kézzelfogható intézkedések állnak:
Orbánnak objektíven van mit felmutatnia a választóinak: szuperolcsó közüzemi díjak, alacsony benzinárak, 13. havi nyugdíj, kedvezményes adórendszer a fiatalok számára.”
A BBC tudósítója szerint Orbán Viktor fellépése és a rendezvény hangulata egyértelműen azt sugallta: nem egy vereségre készülő kampány zajlik.