A tiszás politikusok nyíltan lázítanak és létében fenyegetik Orbán Viktort – videó

Tegnap az egyik tiszás csoportban megjelent egy bejegyzés, amely ismét a román diktátorhoz próbálta hasonlítani a magyar kormányfőt - hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Ez nem az első eset, korábban a miniszterelnök és felesége kivégzését a Ceausescu házaspár mintájára vizionálja egy volt bíró, Szepesházi Péter. Ahogy akkor a dermesztő párhuzam ízléstelen és felháborító egy volt bírótól, jelenleg gyakorló ügyvédtől, ennél még elfogadhatatlanabb egy országgyűlési képviselőjelölttől.

Tanács Zoltán, a Tisza “kancellárja” Budapest 01-es OEVK országgyűlési képviselő-jelöltje ugyanis ugyancsak egyik friss bejegyzésében Ceausescu-bukás párhuzamot állított fel a magyar kormányfő és a román diktátor között. Bár a kommenteket folyamatosan moderálják, a bejegyzések alatt még látható néhány tiszás kommentelő “gyilkos gondolata”.

Ezekben az “azt kívánom, hogy ugyanúgy végezze” mellett a “fekete zsák” és a kevés diktátor halt meg ágyban, párnák közt” megjegyzések is olvashatóak. Ebbe a képbe szorosan illeszkedik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke minapi nyilatkozata, amelyben azt “üzeni” a miniszterelnöknek, hogy “vége van” és ennek kapcsán “lassú halálról” beszél.