Egy kép, amely láttán Magyar Péternek biztos nem lesz jó estéje – mutatjuk!

Tanács Zoltán

A tiszás politikusok nyíltan lázítanak és létében fenyegetik Orbán Viktort – videó

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kampány hajrájához közeledve egyre élesebb hangvételű megszólalások jelennek meg a közéletben: egyes ellenzéki szereplők kijelentései már nemcsak politikai kritikát fogalmaznak meg, hanem történelmi párhuzamokkal és erőteljes, sokak szerint fenyegető retorikával is élnek. Mutatjuk milyen gyomororgató hasonlatokkal élt Tanács Zoltán és Radnai Márk.
Tanács ZoltánVálasztás 2026Radnai Márk

Tegnap az egyik tiszás csoportban megjelent egy bejegyzés, amely ismét a román diktátorhoz próbálta hasonlítani a magyar kormányfőt - hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. 

Ez nem az első eset, korábban a miniszterelnök és felesége kivégzését a Ceausescu házaspár mintájára vizionálja egy volt bíró, Szepesházi Péter. Ahogy akkor a dermesztő párhuzam ízléstelen és felháborító egy volt bírótól, jelenleg gyakorló ügyvédtől, ennél még elfogadhatatlanabb egy országgyűlési képviselőjelölttől. 

Tanács Zoltán, a Tisza “kancellárja” Budapest 01-es OEVK országgyűlési képviselő-jelöltje ugyanis ugyancsak egyik friss bejegyzésében Ceausescu-bukás párhuzamot állított fel a magyar kormányfő és a román diktátor között. Bár a kommenteket folyamatosan moderálják, a bejegyzések alatt még látható néhány tiszás kommentelő “gyilkos gondolata”.

 Ezekben az “azt kívánom, hogy ugyanúgy végezze” mellett a “fekete zsák” és a kevés diktátor halt meg ágyban, párnák közt” megjegyzések is olvashatóak. Ebbe a képbe szorosan illeszkedik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke minapi nyilatkozata, amelyben azt “üzeni” a miniszterelnöknek, hogy “vége van” és ennek kapcsán “lassú halálról” beszél.

 

