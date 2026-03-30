Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ezt mindenkinek látnia kell

Közzétette közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője. Mint írta, befújta hozzá a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát.
A Tisza tervei szerint ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig piaci árat kell bevezetni. A Mol-finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni. Ez az új adónem a megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval – közölte Csercsa Balázs, a Tiszából kilépett szakpolitikus.

Csercsa Balázs
Csercsa Balázs
Közben a Tisza a Magyar Villamos Művek (MVM) privatizációját is elő akarja készíteni és az állam kezébe visszahúzható Mol-részvényeket is újra értékesíteni akarják. Mindezt a párt kommunikációjában a Fidesz–KDNP-kormány elhibázott energiapolitikájára akarják fogni – derült ki a bejegyzésből.

A miniszterelnök is kommentálta a történteket:

Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve.

 

