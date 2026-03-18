Orbán Viktor: Jókat fogunk derülni a következő napokban a Tiszán – videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált azokra az állításokra, amelyek szerint orszgjárásának egri állomásán nem magyar, hanem nagyrészt ázsiai közönség előtt beszélt. A miniszterelnök szerint az ilyen kritikák mögött egyszerű politikai frusztráció áll.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik.”
Békemenet, Kaposvár, Eger – egyre feszültebb a Tisza
Orbán Viktor úgy látja, hogy a Tisza Párt és támogatói tévesen mérték fel a politikai helyzetet, amikor azt gondolták, hogy ukránbarát politikával választást lehet nyerni Magyarországon. Szerinte a valóság most kezd utolérni mindenkit, és ez magyarázza az egyre élesebb reakciókat.
A kormányfő hangsúlyozta:
a Békemenet, a kaposvári rendezvény és az egri esemény egyaránt azt mutatja, hogy a magyar választók aktívan és tömegesen jelen vannak a politikai térben.
Hozzátette, a következő napokban még több hasonló reakcióra számít, amelyeken „jókat fogunk derülni”.