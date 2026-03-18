Orbán Viktor: Jókat fogunk derülni a következő napokban a Tiszán – videó

Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

A miniszterelnök szerint a Magyar Péter vezette ellenzék nem bírja feldolgozni a fideszes országjárások tömeges támogatottságát, ezért „butaságokkal” reagál. Orbán Viktor az egri nagy sikerű esemény után odaszúrt a tiszás álhírterjesztőknek.
Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált azokra az állításokra, amelyek szerint orszgjárásának egri állomásán nem magyar, hanem nagyrészt ázsiai közönség előtt beszélt. A miniszterelnök szerint az ilyen kritikák mögött egyszerű politikai frusztráció áll.

Orbán Viktor szerint a valóság most kezdi utolérni a tiszásokat (Forrás: Facebok/Orbán Viktor)

A miniszterelnök úgy fogalmazott: 

Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik.”

Orbán Viktor úgy látja, hogy a Tisza Párt és támogatói tévesen mérték fel a politikai helyzetet, amikor azt gondolták, hogy ukránbarát politikával választást lehet nyerni Magyarországon. Szerinte a valóság most kezd utolérni mindenkit, és ez magyarázza az egyre élesebb reakciókat.

A kormányfő hangsúlyozta:

a Békemenet, a kaposvári rendezvény és az egri esemény egyaránt azt mutatja, hogy a magyar választók aktívan és tömegesen jelen vannak a politikai térben. 

Hozzátette, a következő napokban még több hasonló reakcióra számít, amelyeken „jókat fogunk derülni”.

