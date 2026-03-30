Orbán Viktor útbaigazította a Tisza Párt eltévedt provokátorait

A miniszterelnök szolnoki beszédét is megpróbálták megzavarni a Tisza Párt aktivistái. Orbán Viktor példaértékű türelemmel szólt hozzájuk, és készségesen útbaigazította az eltévedt aktivistákat.
Ez a Fidesz-KDNP rendezvénye. Mi vagyunk itthon, ők pedig az ünneprontók. De mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás. A szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”
– fogalmazott Orbán Viktor.
