Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

ukrajna

Orbán Viktor: A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány

Az ukránok Magyar Pétert szeretnék Magyarországra, Magyar Péter meg az ukránokat az EU-ba. Orbán Viktor a volt ukrán külügyminiszter és a Tisza Párt vezérének önleleplező mondatait tette közzé Facebook videó-bejegyzésben kedden.
ukrajnatiszaVálasztás 2026európai unióOrbán ViktorhatalomMagyar Péter

Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra! – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A miniszterelnök videóbejegyzésben osztotta meg Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter és Magyar Péter szavait arról, hogy az ukránok egy ukránpárti kormányt szeretnének, Magyar Péter pedig Ukrajna uniós tagfelvételét képviseli.

„Most mindenki ül és imádkozik, és gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán Viktor elveszítse a választásokat” – hallható Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere, aki azért drukkol, hogy 

2026-ban hatalomra kerüljön, és jöjjön egy Európa-párti kormánykoalíció. Mellesleg ukránbarát is.”

Majd Magyar Péter vállalja fel az ukrán EU-tagság képviseletét,

ahogyan a videóban hallható a tiszás szavazáson Magyar Pétertől:

A ti felhatalmazásotok alapján a kérdésekre adott válaszaitok lesznek a Tisza-kormány programpontjának sarokkövei. Támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Nézzük az eredményt: 58,18%-ban igen a voks.”

 

