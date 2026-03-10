Orbán Viktor: A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány

Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra! – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Orbán Viktor: Zsák a foltját

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök videóbejegyzésben osztotta meg Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter és Magyar Péter szavait arról, hogy az ukránok egy ukránpárti kormányt szeretnének, Magyar Péter pedig Ukrajna uniós tagfelvételét képviseli.

„Most mindenki ül és imádkozik, és gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán Viktor elveszítse a választásokat” – hallható Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere, aki azért drukkol, hogy

2026-ban hatalomra kerüljön, és jöjjön egy Európa-párti kormánykoalíció. Mellesleg ukránbarát is.”

Majd Magyar Péter vállalja fel az ukrán EU-tagság képviseletét,

ahogyan a videóban hallható a tiszás szavazáson Magyar Pétertől: