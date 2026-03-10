Orbán Viktor: A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány

Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra! – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.
A miniszterelnök videóbejegyzésben osztotta meg Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter és Magyar Péter szavait arról, hogy az ukránok egy ukránpárti kormányt szeretnének, Magyar Péter pedig Ukrajna uniós tagfelvételét képviseli.
Orbán Viktor: Zsák a foltját
„Most mindenki ül és imádkozik, és gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán Viktor elveszítse a választásokat” – hallható Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere, aki azért drukkol, hogy
2026-ban hatalomra kerüljön, és jöjjön egy Európa-párti kormánykoalíció. Mellesleg ukránbarát is.”
Majd Magyar Péter vállalja fel az ukrán EU-tagság képviseletét,
ahogyan a videóban hallható a tiszás szavazáson Magyar Pétertől:
A ti felhatalmazásotok alapján a kérdésekre adott válaszaitok lesznek a Tisza-kormány programpontjának sarokkövei. Támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Nézzük az eredményt: 58,18%-ban igen a voks.”