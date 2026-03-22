Orbán Viktor: Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Békemenet mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy többen vagyunk, és nekünk áll a zászló – számolt be a Fidesz választási nagygyűlésén elhangzottakról az MTI.

Orbán Viktor beszédet mond országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán

A miniszterelnök országjárása során azt tapasztalta, hogy mindenhol a Fidesz-KDNP támogatói vannak többen.

Közölte, az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek.

Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk”

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint április 12-én sorsot választunk magunknak. A kampány célja pedig világos, az a céljuk, hogy mindenkivel újrakössék a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetséget. Hozzátette: Ukrajnának nem tartozunk semmivel, és nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkre tesszük a saját országunkat.