Orbán Viktor

Orbán Viktor: Többen vagyunk, és nekünk áll a zászló

Szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatta országjárását.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Békemenet mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy többen vagyunk, és nekünk áll a zászló – számolt be a Fidesz választási nagygyűlésén elhangzottakról az MTI.

Orbán Viktor beszédet mond országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök országjárása során azt tapasztalta, hogy mindenhol a Fidesz-KDNP támogatói vannak többen.
Közölte, az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek. 

Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk”

 – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint április 12-én sorsot választunk magunknak. A kampány célja pedig világos, az a céljuk, hogy mindenkivel újrakössék a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetséget. Hozzátette: Ukrajnának nem tartozunk semmivel, és nem támogathatjuk őket úgy, hogy közben tönkre tesszük a saját országunkat. 

 

