Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatja országjárását, hatalmas tömeg várható

Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ma Törökszentmiklós felé veszi az irányt, ahol este hat órától várja a választópolgárokat a Kossuth téren.

A rendezvények eddigi tapasztalatai alapján Törökszentmiklóson is jelentős érdeklődésre lehet számítani.A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán mondott beszédet, tegnap pedig Esztergomban. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

A választás túlmutat az ország határain

A miniszterelnök tegnap elmondta: Magyarországot külső nyomás éri Ukrajna, Brüsszel és a politikai ellenfelek részéről, ugyanakkor ezt vissza kell utasítani, amihez erős felhatalmazás szükséges. Orbán Viktor az elmúlt évek eredményeiről szólva kiemelte

a minimálbér-emeléseket,

a 13. havi nyugdíj visszaépítését,

a családtámogatások bővítését

és a foglalkoztatottság növekedését.

Hangsúlyozta, hogy a kormány a következő ciklusban is a családok megerősítésére és a munkaalapú gazdaság fenntartására törekszik. Azt is mondta, el fogják érni hogy 5 millió ember dolgozzon Magyarországon. A kormányfő beszélt az orosz–ukrán háborúról is, amelyből – mint mondta – Magyarország eddig kimaradt, és ezt a jövőben is csak nemzeti egységgel lehet biztosítani. Úgy vélte, Európában két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak . Így a magyar választás ennek megfelelően túlmutat az ország határain.

