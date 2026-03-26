Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatja országjárását, hatalmas tömeg várható

Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ezúttal Törökszentmiklóson tart kampányeseményt, ahol este hat órától várja a választókat a Kossuth téren. Orbán Viktor hetek óta járja az országot, eddig mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta a kormányfőt. A rendezvények eddigi tapasztalatai alapján így Törökszentmiklóson is jelentős érdeklődésre lehet számítani.
A rendezvények eddigi tapasztalatai alapján Törökszentmiklóson is jelentős érdeklődésre lehet számítani.A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán mondott beszédet, tegnap pedig Esztergomban. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

A választás túlmutat az ország határain

A miniszterelnök tegnap elmondta: Magyarországot külső nyomás éri Ukrajna, Brüsszel és a politikai ellenfelek részéről, ugyanakkor ezt vissza kell utasítani, amihez erős felhatalmazás szükséges.  Orbán Viktor az elmúlt évek eredményeiről szólva kiemelte 

  • a minimálbér-emeléseket, 
  • a 13. havi nyugdíj visszaépítését,
  •  a családtámogatások bővítését 
  • és a foglalkoztatottság növekedését. 

Hangsúlyozta, hogy a kormány a következő ciklusban is a családok megerősítésére és a munkaalapú gazdaság fenntartására törekszik. Azt is mondta, el fogják érni hogy 5 millió ember dolgozzon Magyarországon. A kormányfő beszélt az orosz–ukrán háborúról is, amelyből – mint mondta – Magyarország eddig kimaradt, és ezt a jövőben is csak nemzeti egységgel lehet biztosítani. Úgy vélte, Európában két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak . Így a magyar választás ennek megfelelően túlmutat az ország határain.

A kormányfő 

  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat majd.

 

