Orbán Viktor turbófokozatba kapcsolt, Veszprémben és Győrben folytatódik az országjárás

Pénteken két vármegyeszékhelyen folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 16 órakor Veszprémbe látogat, majd 18 órától Győrben áll ki a várhatóan és szokásosan nagy tömeg elé. A kormányfő egyik reggeli Facebook-videójából az is kiderült, hogy a második állomáson Szijjártó Péterrel együtt áll színpadra annak apropóján, hogy a külgazdasági és külügyminiszter Győrben végezte tanulmányait.

Orbán Viktor nyakába vette az országot

Orbán Viktor ezen a héten eddig Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban és Törökszentmiklóson járt. A hangulatos eseményekről készült fotókon látható, hogy a béke és a nemzeti kormány mellett jelentős tömegek mozdultak meg.

A kormányfő országjárásának a meghatározó témái között szerepelt az elmúlt napokban, hogy Ukrajna Brüsszellel karöltve igyekszik minél nagyobb nyomást helyezni a patrióta kormányzatra, hogy az ukránbarát Tiszát segítsék hatalomba. A miniszterelnök hangsúlyozta:

A kormányzat nem enged a nyomásnak, nem támogatja Ukrajna uniós tagságát és a hadban álló országnak szánt, Brüsszelben már elfogadott a 90 milliárd eurós hitelt sem.”

Orbán Viktor a választás legfontosabb tétjének nevezte, hogy megakadályozzuk azt, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. Figyelmeztetett: amennyiben ez mégis megtörténik, az ország belesodródik a háborúba és adósrabszolgaságba kerülhet.



Dagad a tiszás ügynökbotrány

A miniszterelnök az egyre dagadó tiszás ügynökbotrányra is rendszerint kitért a beszédeiben. Annak kapcsán, hogy újabb bizonyítékok kerültek elő arról, hogy az ukránok beszervezték magukat a Tisza Pártba és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre, Orbán Viktor leszögezte: „Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás eredményét.”

A rendezvényeken megjelenő tiszás provokátorokra a kormányfő a következőképpen reagált: