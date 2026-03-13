Orbán Viktor „tuti receptje”: így készül a március 15-i ünnepi beszéd

További unszolásra a miniszterelnök kifejtette: „Ha szíven üt egy mondat hirtelen, akkor azt az egyet felírom akkor is, ha nincs semmilyen kontextusa. És van, amikor meg van már négy-öt mondatom, rendszertelenül, és akkor érzem a szükségét, hogy most valami vázlatot kell csinálni.”

Orbán Viktor beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján tartott állami ünnepségen a Múzeumkertben, 2024. március 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Minden beszéd másképp születik. Egyfelől (ez egy) 1848-as ünnepi beszéd, (ami) állami ünnep, másfelől harminc nap múlva választás. Ezt kell összehozni valahogy intellektuálisan. Ha ez megvan, akkor a mondatok már valahogy kicsúsznak a tollból”

– árulta el Orbán Viktor.