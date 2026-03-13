Orbán Viktor „tuti receptje”: így készül a március 15-i ünnepi beszéd

Hírlevél
„Nézni kell mereven az üres lapokat, és akkor vagy elindul az ember tolla, vagy nem” – válaszolta Orbán Viktor a sajtófőnökének arra a kérdésére, hogyan készül a miniszterelnök ünnepi beszéde. Orbán Viktor vasárnap 13 órától a Kossuth téren szólal fel a Békemenet résztvevői előtt.
További unszolásra a miniszterelnök kifejtette: „Ha szíven üt egy mondat hirtelen, akkor azt az egyet felírom akkor is, ha nincs semmilyen kontextusa. És van, amikor meg van már négy-öt mondatom, rendszertelenül, és akkor érzem a szükségét, hogy most valami vázlatot kell csinálni.”

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2024. március 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján tartott állami ünnepségen a Múzeumkertben, 2024. március 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Minden beszéd másképp születik. Egyfelől (ez egy) 1848-as ünnepi beszéd, (ami) állami ünnep, másfelől harminc nap múlva választás. Ezt kell összehozni valahogy intellektuálisan. Ha ez megvan, akkor a mondatok már valahogy kicsúsznak a tollból” 

– árulta el Orbán Viktor.

„Tuti recept. Már készül a beszéd. 

Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!” 

– tette hozzá a kormányfő.

 

