Orbán Viktor „tuti receptje”: így készül a március 15-i ünnepi beszéd

„Nézni kell mereven az üres lapokat, és akkor vagy elindul az ember tolla, vagy nem” – válaszolta Orbán Viktor a sajtófőnökének arra a kérdésére, hogyan készül a miniszterelnök ünnepi beszéde. Orbán Viktor vasárnap 13 órától a Kossuth téren szólal fel a Békemenet résztvevői előtt.
További unszolásra a miniszterelnök kifejtette: „Ha szíven üt egy mondat hirtelen, akkor azt az egyet felírom akkor is, ha nincs semmilyen kontextusa. És van, amikor meg van már négy-öt mondatom, rendszertelenül, és akkor érzem a szükségét, hogy most valami vázlatot kell csinálni.”
Minden beszéd másképp születik. Egyfelől (ez egy) 1848-as ünnepi beszéd, (ami) állami ünnep, másfelől harminc nap múlva választás. Ezt kell összehozni valahogy intellektuálisan. Ha ez megvan, akkor a mondatok már valahogy kicsúsznak a tollból”
– árulta el Orbán Viktor.
„Tuti recept. Már készül a beszéd.
Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!”
– tette hozzá a kormányfő.
