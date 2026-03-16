Elképesztő tömeg, szenzációs hangulat: Ilyen volt Orbán Viktor országjárása Kaposváron – galéria

Orbán Viktor kaposvári látogatását egy helyi Békemenet is megelőzte: az Európa parktól induló felvonulás a Kossuth térre érkezett meg a miniszterelnök beszéde előtt.

Orbán Viktor Kaposváron kezdte meg új országjárását Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök felidézte, hogy nem először áll a kaposvári színpadon kampányidőszakban.

Én már álltam itt ezen a színpadon”

– kezdte beszédét a kormányfő, majd felidézte, hogy mikor 2010 márciusában is Kaposváron járt kampányrendezvényen.

Akkor kétharmad lett a vége”

Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben összesen 52 jelentős beruházás valósult meg a somogyi vármegyeszékhelyen.

A miniszterelnök felidézte a 2022-es választások üzenetét is. Mint mondta, akkor a választók egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország maradjon ki az orosz–ukrán háborúból.

2022-ben kötöttünk egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett”

Azonban az idei választásnak van egy hívatlan szereplője, ez pedig Ukrajna. A miniszterelnök hangsúlyozta:

Mi nem akarunk rosszat Ukrajnának, de cserébe azt kérjük, hogy ők se akarjanak nekünk rosszat”