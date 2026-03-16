Hatalmas tömeg várta Kaposváron Orbán Viktort – videó

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Orbán Viktor

Elképesztő tömeg, szenzációs hangulat: Ilyen volt Orbán Viktor országjárása Kaposváron – galéria

Hatalmas készülődés, és egy helyben szervezett mini Békemenet is volt Kaposváron. Nézze meg a szenzációs felvételeket.
Orbán ViktorBékemenetVálasztás 2026Kaposvári Békemenetországjárás

Orbán Viktor kaposvári látogatását egy helyi Békemenet is megelőzte: az Európa parktól induló felvonulás a Kossuth térre érkezett meg a miniszterelnök beszéde előtt.

Orbán Viktor Kaposváron kezdte meg új országjárását Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök felidézte, hogy nem először áll a kaposvári színpadon kampányidőszakban.

Én már álltam itt ezen a színpadon”

 – kezdte beszédét a kormányfő, majd felidézte, hogy mikor 2010 márciusában is Kaposváron járt kampányrendezvényen. 

Akkor kétharmad lett a vége”

Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben összesen 52 jelentős beruházás valósult meg a somogyi vármegyeszékhelyen.

A miniszterelnök felidézte a 2022-es választások üzenetét is. Mint mondta, akkor a választók egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy Magyarország maradjon ki az orosz–ukrán háborúból. 

2022-ben kötöttünk egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett”

Azonban az idei választásnak van egy hívatlan szereplője, ez pedig Ukrajna. A miniszterelnök hangsúlyozta:

Mi nem akarunk rosszat Ukrajnának, de cserébe azt kérjük, hogy ők se akarjanak nekünk rosszat”

Az eseményről tekintse meg galériánkat.

Országjárás, Orbán Viktor, OrbánViktor, Kaposvár, országjárás2026, 2026.03.16.
Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának kaposvári állomása 2026. március 16-án

 

