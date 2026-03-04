Orbán Viktor: Minden eszközt fel kívánok használni az ukrán olajblokád letörésére – Mérleg-interjú ÉLŐBEN

Orbán Viktor: „Mindenkit türelemre és nyugalomra kérek"
Az iráni háborúról és annak hatásairól szólva Rónai Egon elsőként azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy a magyar kormány Jordánia után más országból is haza tudja-e hozni az ottrekedt magyar állampolgárokat.
A helyzet rendkívül képlékeny. Mindenkit türelemre és nyugalomra kérek. Amint lehet, megyünk ki értük”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A műsorvezető felvetette, hogy Donald Trump amerikai elnök eddig arra volt büszke, hogy nem indított háborút. Most viszont Venezuela elnökének semlegesítése után Iránt is megtámadták az USA vezetésével.
Irán egy háborús gócpontnak minősül, onnan támogatják a Közel-Keleten a terrortámadásokat. Ha a légi csapásokat követően a helyzet jobb lesz, mint előtte volt, akkor lényegében a béke felé tettünk egy lépést
– fejtette ki a kormányfő.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az utolsó pillanatig ki kell tartani, meg kell őrizni a békét.
Magyarországot senki nem értesítette előre az Irán elleni támadásról
A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország semmilyen közvetlen értesítést nem kapott az Irán elleni támadás megkezdéséről. Ezt megerősítették neki az orosz és az arab vezetők is.
Elmondta, hogy amikor Washingtonban járt, már látta, hogy „valami készülődik”, de amerikai részről sem kapott tájékoztatást, hogy támadásra készülnének Izraellel, Irán ellen.
A kormányfő szerint az a kérdés fontosabb, hogy miért nem kapott senki tájékoztatást. Véleménye szerint azért, mert a közel-keleti konfliktus már nem a Közel-Keleten van, hanem a migráció hatására beköltözött Nyugat-Európába”.
Az európai zsidóság is kényes helyzetben van
Orbán Viktor szerint komoly gazdasági, társadalmi és politikai hullámokat vethet a konfliktus, akár, ha az európai zsidó közösséget nézzük: például a magyarországi zsidó közösség jelenleg a második legnagyobb Európában, ugyanakkor úgy véli, hogy hamarosan az első helyre kerülhet. A miniszterelnök ezzel összefüggésben arra utalt, hogy a közel-keleti konfliktusok egyre inkább begyűrűznek Európába, ami a kontinens több országában biztonsági és társadalmi feszültségeket okoz.
Egyeztetés Putyin elnökkel az energiaügyről
A miniszterelnök beszámolt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi egyeztetéséről is.
Az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy Magyarország energiaellátása biztosított, az olaj rendelkezésre áll, a szállítással kapcsolatos kérdéseket azonban Ukrajnával kell rendezni.
Orbán Viktor szerint az ukrán, de magyar nemzetiségű hadifoglyok kérdése is szóba került. Putyin arról érdeklődött, milyen a helyzete az orosz hadifogságba esett kárpátaljai magyaroknak. A miniszterelnök jelezte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai látogatásának egyik fő témája éppen ez az ügy volt.
Irán és a migrációs kockázat
A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy Irán destabilizálódása esetén közvetlen migrációs veszély alakulhat ki Európa számára.
A miniszterelnök a szíriai háború tapasztalataira utalt, amely szerinte jól mutatta, hogy egy regionális konfliktus milyen gyorsan vezethet tömeges migrációhoz.
Az ukrajnai háború kilátásai
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: többször beszélt már Putyinnal az orosz-ukrán konfliktus jövőjéről, még ha nem is mindig közvetlenül a háború befejezésének kérdését tette fel. Az orosz elnök állítása szerint Oroszországnak konkrét hadicéljai vannak a konfliktusban.
A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetet mindkét hadviselő fél úgy értékeli, hogy az idő az ő oldalán áll. Orbán Viktor úgy vélte, hogy
Donald Trump esetleges győzelme esetén az Egyesült Államokkal közösen nagyobb nyomást lehetett volna gyakorolni a felekre a béketárgyalások érdekében, ám szerinte ezt az Európai Unió megakadályozta.
Orbán: politikai okokból zárták le a Barátság olajvezetéket
A miniszterelnök az energiaellátás kérdéséről is beszélt, külön kitérve a Barátság kőolajvezetékre.
Állítása szerint ma már szinte senki nem vitatja, hogy a vezeték műszakilag működőképes. Orbán Viktor szerint éppen ezért az olajszállítás leállítása politikai döntés következménye, és nem technikai probléma.
A kormányfő úgy fogalmazott: a vezetéken keresztül érkező szállításokat politikai okokból tartják vissza.
Arra a felvetésre, hogy miért nem tárgyal személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Orbán Viktor azt mondta:
nem a személyes kapcsolat hiánya jelenti az akadályt.
Hozzátette, hogy egy esetleges találkozó előkészítése már hónapok óta zajlik.
A miniszterelnök szerint a valódi nehézséget az jelenti, hogy Ukrajna olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyeket Magyarország nem tud elfogadni. Emiatt szerinte nehéz lenne olyan tárgyalást folytatni, amelynek végén mindkét fél eredménnyel állhat fel az asztaltól.
Ukrajna megsérti az energiaszállításról szóló uniós megállapodást
Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Ukrajnának az Európai Unióval kötött megállapodása egyértelműen rögzíti: nem veszélyeztetheti az uniós tagállamok energiaellátását. A kormányfő szerint ha Ukrajna mégis veszélybe sodorja Magyarország energiaellátását, akkor más európai országokét is fenyegetheti.
A miniszterelnök ezt a helyzetet zsarolásnak nevezte. Mint fogalmazott:
Ha egy ország energiaellátását Ukrajna veszélyezteti, akkor másét is veszélyeztetheti. Ezt zsarolásnak tartom.”
Orbán Viktor kifejtette: ha most, amikor az ukránok nyíltan megzsarolnak bennünket, engedünk, és hagyjuk, hogy Ukrajna ne tartsa be egy uniós tagállam energiaellátásának veszélyeztetését, akkor meg fognak zsarolni minkt másodszor, meg harmadszor is.
Orbán: Teljes erővel le kell verni az olajblokádot
Ezért – fogalmazott – arra jutott, hogy teljes erővel le kell verni ezt az ukrán törekvést, mert az energiához nekünk jogunk van, nekik pedig kötelességük biztosítani. Itt arról van szó – mondta a kormányfő –, hogy van egy európai háború Oroszország és Ukrajna között, utóbbiakat az Európai Unió is támogatja. És vagyunk mi, magyarok, meg még néhány ország, amelyeket az EU minden erővel rá akar venni arra, hogy csatalakozzanak hozzájuk.
Az Európai Unió eddig 200 milliárd euró körüli összeget költött Ukrajnára, és további 90 milliárd eurót akar az országba juttatni „Ukrajna jóléti programja” jelszóval. Az ukránok még több pénzt követelnek, csakhogy az EU-nak nincs több pénze. Ezért most
az a terv, hogy Brüsszel hitelt vesz fel, amit az ukránoknak majd akkor kell visszafizetniük, ha az oroszoktól háborús jóvátételt kapnak.
A miniszterelnöki karban okos emberek vannak, akik tudják: ez a pénz sohasem jön vissza. Az »okos emberek«, a német kancellár és társai ezért mindent elkövetnek azért, hogy megtörjék, meggyengítsék az oroszokat, a frontvonalon, de másképpen is. Abban a pillanatban, ahogy Oroszország ereje, Putyin elnök hatalma meggyengül, kizárólag akkor lehet őket rábírni a béketárgyalásra.
Hangsúlyozta: a következő négy év kulcsszava a kimaradás.
Kimaradni a háborúból, kimaradni a katonák küldéséből és a pénzügyi hozzájárulásból.
Ezért indulok a választáson, ezét vállaltam újra az indulást”
– mondta Orbán Viktor. Kérdés persze, hogy egy közép-európai ország képes lehet-e erre, de a miniszterelnök hisz benne.
Az energetikai infrastruktúra védelme
A kormányfő szerint az Északi Áramlat elleni támadás világosan megmutatta, hogy egyes szereplők képesek energetikai létesítmények ellen fellépni.
Ha meg merték tenni a németekkel, akkor velünk miért ne tennék?”
– fogalmazott, hozzátéve: egy ilyen kiélezett helyzetben abból kell kiindulni, hogy „mindenre képesek”, ezért Magyarországnak is minden eshetőségre fel kell készülnie.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy
a Védelmi Tanács az aktuális helyzet miatt szinte minden nap ülésezik. Emellett egy külön energiaügyi testület is működik,
amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ország energiaellátásának biztonságát. Hozzátette, a hatóságok a terrorfenyegetettséget is szorosan nyomon követik.
A háború nem kampányszlogen
Rónai Egon felvetésére, miszerint egyesek szerint a háborúról szóló figyelmeztetések csupán kampányszlogenek, Orbán Viktor úgy reagált:
Én a magyarokat ennél dörzsöltebbnek tartom.”
A miniszterelnök szerint az emberek pontosan látják a helyzet súlyát.
Orbán Viktor szerint a Barátság kőolajvezeték korábban többször leállt ugyan, de minden alkalommal sikerült újraindítani. A jelenlegi helyzetben azonban szerinte nyilvánvaló, hogy politikai okokból nem indul újra a szállítás. A kormányfő azt is állította, hogy ebben az ügyben összejátszás figyelhető meg Ukrajna és a magyar ellenzék között.
Orbán Viktor szerint Ukrajnának érdeke lehet a magyarországi kormányváltás, ezért politikai nyomásgyakorlásként tekint az energiaszállítások körüli lépésekre.
Megjegyezte, hogy az Északi Áramlat vezeték felrobbantása rendkívüli katonai felkészültséget feltételez.
Rónai Egon emlékeztette a miniszterelnököt, hogy mostanában többször is utalt rá, a Tisza Pártot Ukrajnából finanszírozzák. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy
ez egy komoly, megalapozott vád, ami benne van egy jelentésben, amelyet azonban jelenleg titkosítás véd. Szerint az újságíróknak már kérni kellett volna az iratok titkosításának feloldását, de informatikai vonalon alá tudja támasztani a Tisza függését Ukrajnától.
Az Állami Számvevőszék a 2022-s választások kapcsán komoly pénzbírságokat állapított meg bizonyos pártokkal szemben, tiltott külföldi finanszírozás miatt. Ez a veszély fennáll a Tisza Párt esetében is – erősítette meg.
Mi semmilyen pártot, semmilyen politikai erőt nem támogatunk. Van véleményünk bizonyos ügyekről, vannak szövetségeseink is, például a Patrióták európai párcsaládja. Ezek a politikai szövetségek Európában elkerülhetetlenek. De ez nem egyenlő azzal, hogy pénzzel támogatom a kampányt, így próbálva befolyásolni az eredményt”
– fogalmazott.
Orbán Viktor kifejtette: Brüsszelből is finanszírozzák a Fidesz-KDNP legnagyobb ellenfelét. „Erre várnak, ezt támogatják pénzzel is, meg politikailag is. Támogatják azt, akitől a nemzeti kormány bukását remélik” - fogalmazott.