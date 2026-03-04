Orbán Viktor: Minden eszközt fel kívánok használni az ukrán olajblokád letörésére – Mérleg-interjú ÉLŐBEN

Orbán Viktor: „Mindenkit türelemre és nyugalomra kérek"

Az iráni háborúról és annak hatásairól szólva Rónai Egon elsőként azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy a magyar kormány Jordánia után más országból is haza tudja-e hozni az ottrekedt magyar állampolgárokat.

A helyzet rendkívül képlékeny. Mindenkit türelemre és nyugalomra kérek. Amint lehet, megyünk ki értük”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A műsorvezető felvetette, hogy Donald Trump amerikai elnök eddig arra volt büszke, hogy nem indított háborút. Most viszont Venezuela elnökének semlegesítése után Iránt is megtámadták az USA vezetésével.

Irán egy háborús gócpontnak minősül, onnan támogatják a Közel-Keleten a terrortámadásokat. Ha a légi csapásokat követően a helyzet jobb lesz, mint előtte volt, akkor lényegében a béke felé tettünk egy lépést

– fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az utolsó pillanatig ki kell tartani, meg kell őrizni a békét.

Magyarországot senki nem értesítette előre az Irán elleni támadásról

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország semmilyen közvetlen értesítést nem kapott az Irán elleni támadás megkezdéséről. Ezt megerősítették neki az orosz és az arab vezetők is.

Elmondta, hogy amikor Washingtonban járt, már látta, hogy „valami készülődik”, de amerikai részről sem kapott tájékoztatást, hogy támadásra készülnének Izraellel, Irán ellen.

A kormányfő szerint az a kérdés fontosabb, hogy miért nem kapott senki tájékoztatást. Véleménye szerint azért, mert a közel-keleti konfliktus már nem a Közel-Keleten van, hanem a migráció hatására beköltözött Nyugat-Európába”.

Az európai zsidóság is kényes helyzetben van

Orbán Viktor szerint komoly gazdasági, társadalmi és politikai hullámokat vethet a konfliktus, akár, ha az európai zsidó közösséget nézzük: például a magyarországi zsidó közösség jelenleg a második legnagyobb Európában, ugyanakkor úgy véli, hogy hamarosan az első helyre kerülhet. A miniszterelnök ezzel összefüggésben arra utalt, hogy a közel-keleti konfliktusok egyre inkább begyűrűznek Európába, ami a kontinens több országában biztonsági és társadalmi feszültségeket okoz.