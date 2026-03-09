Orbán Viktor újra üzent

A miniszterelnök újabb üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán. Orbán Viktor a valaha volt legnagyobb békemenetre hívja fel a figyelmet.
Orbán Viktor mellett a szervezők is soha nem látott embertömegre számítanak a március 15-i nemzeti ünnepen.
A hazádnak szüksége van rád”
– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve,
A valaha volt legnagyobb Békemenet. Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!”
A menet az Elvis Presley térről indul, majd a Kossuth téren Orbán Viktor beszédével zárul.
