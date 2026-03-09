Orbán Viktor újra üzent

Hírlevél
A miniszterelnök újabb üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán. Orbán Viktor a valaha volt legnagyobb békemenetre hívja fel a figyelmet.
Orbán Viktor március 15 nemzeti ünnep Békemenet Választás 2026 március 15.

Orbán Viktor mellett a szervezők is soha nem látott embertömegre számítanak a március 15-i nemzeti ünnepen.

A hazádnak szüksége van rád”

 – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve,

A valaha volt legnagyobb Békemenet. Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!”

A menet az Elvis Presley térről indul, majd a Kossuth téren Orbán Viktor beszédével zárul.

 

