Orbán Viktor: Ukrajna az állami terrorizmus eszközeit használja Magyarország ellen

Ukrajna tegnap kimutatta igazi szándékát, 22 drónnal támadta a Török Áramlat gázvezetéket, hogy a kőolaj után teljes energiablokád alá vonja Magyarországot. A magyar kormánynak ezután kell további ellenlépéseket tennie? – tettük fel kérdésünket Orbán Viktornak a pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor Brüsszelben.

Orbán Viktor: Aki háromszor megtette, amit megtett, az negyedjére is képes lehet rá

Orbán Viktor válaszában elmondta:

Most a harmadik, terrorcselekmény közeli ukrán állami akcióval állunk szemben. A valóság az az, hogy először is felrobbantották az Északi Áramlatot.

Ukrajna egy olyan állam, ami az állami terrorizmus eszközeit is használja

– hívta fel a figyelmet.

Utána következett a magyar gázvezeték blokkolása, egyoldalúan, az Unióval kötött szerződést megszegve, 2022-ben lezárták a gázvezetéket, ami olcsó gázt hozott Oroszországból. Most a harmadik lépésnél vagyunk, a Barátság olajvezeték blokkolásánál

– vázolta.

Az ukránok három terrorista akciót hajtottak végre, már csak egy maradt hátra, ez pedig a blokád alá vett magyar gázvezetéket kiváltó Török Áramlat. Ez fenyegetés alatt áll,

aki háromszor megtette, amit megtett, az negyedjére is képes lehet rá, ha hagyjuk

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd hozzátette:

Magyarországnak van teendője, folyamatosan elrettentő, megfigyelő akciókat kell végrehajtani ahhoz, hogy az ukránok megértsék, hogy nincs lehetőségük ezt megtenni.

Ha megteszik, akkor állami terrorizmusnak fogjuk nyilvánítani és nemzetközileg fellépünk velük szemben

– tette világossá a miniszterelnök.

Ahogyan korábban megírtuk, az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását – számolt be róla Szijjártó Péter.

Huszonkét drónnal támadta meg az ukrán hadsereg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében”

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajbokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni”

– emelte ki a külügyminiszter.